九州六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社など後援）は29日、福岡県春日市のオクゼン不動産ベースボールスタジアムで優勝決定戦があり、西南大が北九大に21−2で大勝し、2季連続9度目の優勝を飾った。西南大と2位の北九大、3位の九国大は明治神宮大会出場を懸けた九州大学野球選手権（10月25日開幕、みずほペイペイドームなど）に出場する。

19安打21得点

19安打21得点の猛攻で西南大が逆転優勝を成し遂げた。2位から連勝して7勝3敗で並んだ最終週、優勝決定戦と北九大に3連勝。3連覇した1960年秋以来65年ぶりの春秋連覇に、東監督は「言葉が見つからない。4年生の経験と強い思いがあった」と感嘆した。

三回の矢野（3年・筑陽学園）の先制ソロ、五回の安川（4年・尾道）の満塁弾など3本塁打を含む先発全員安打の猛攻でリードを広げた。北九大との3試合は計43得点。「積極的にバットを強く振る練習をした結果が出た」と栗山主将（4年・東福岡）は胸を張る。

今年立てた目標は春秋連覇と九州王者。「もう一度神宮に行きたい」。最後の目標達成が懸かる九州大学野球選手権に、栗山主将は視線を向けた。（前田泰子）

◆表彰選手

▽最優秀選手賞 合田侑聖（西南大）▽優秀選手賞 古謝志侑（北九大）▽敢闘賞 橋本太陽（久留米大）▽最多勝利投手 該当者なし▽最優秀防御率 津田悠平（西南大）1・08▽首位打者 合田侑聖（同）4割7分4厘▽本塁打王 該当者なし▽打点王 佐藤輝拓（同）14打点▽盗塁王 該当者なし

【ベストナイン】投手 西村優翔（九国大）▽捕手 伊永大蔵（西南大）▽一塁手 古謝志侑（北九大）▽二塁手 合田侑聖（西南大）▽三塁手 佐藤輝拓（同）▽遊撃手 安川喬矢（同）▽外野手 川田遼太（同）山岡太陽（九国大）松西一喜（福岡大）▽指名打者 黒田悠真（北九大）

【打撃10傑】（1）合田侑聖（西南大）4割7分4厘（2）川田遼太（同）4割5厘（3）山岡太陽（九国大）3割9分（4）松西一喜（福岡大）3割8分7厘（5）黒田悠真（北九大）3割5分7厘（6）佐藤輝拓（西南大）3割4分2厘（6）古謝志侑（北九大）3割4分2厘（8）和田宙大（福岡大）3割2分4厘（9）安川喬矢（西南大）3割1分6厘（10）篠原翔（九国大）3割1分4厘