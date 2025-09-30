「前世で何かあったのか」 葵わかなが“運命”を感じた出会いとは「20歳くらいときに…」
ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『すべての恋が終わるとしても』(毎週日曜22:15〜)の制作発表会見が都内で行われ、葵わかな、神尾楓珠、藤原丈一郎(なにわ男子)、本田望結、山下幸輝(WILD BLUE)、大塚萌香、白洲迅、市川由衣が登壇した。
葵わかな
「今までの人生で運命を感じたつながりは?」という質問が寄せられると、葵は「ものすごく縁が濃いから、前世で何かあったのかと思う人がいる」と明かす。
「20歳くらいときに東京に引っ越してきて、初めて住んだ町で行きつけになったお店があった」と振り返った葵。縁が濃いと感じたのは、そのお店の大将だそうで、「そこの大将が、私の親友と同じ出身校だったり、石垣島に旅行に行ったら、たまたま大将も来ていたり。行くということを話していなかったので、縁があるなと感じました」と“縁”を感じたエピソードを明かした。
葵わかな
「今までの人生で運命を感じたつながりは?」という質問が寄せられると、葵は「ものすごく縁が濃いから、前世で何かあったのかと思う人がいる」と明かす。
「20歳くらいときに東京に引っ越してきて、初めて住んだ町で行きつけになったお店があった」と振り返った葵。縁が濃いと感じたのは、そのお店の大将だそうで、「そこの大将が、私の親友と同じ出身校だったり、石垣島に旅行に行ったら、たまたま大将も来ていたり。行くということを話していなかったので、縁があるなと感じました」と“縁”を感じたエピソードを明かした。