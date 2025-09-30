なにわ男子・藤原丈一郎、“連れて帰りたい”と思った共演者とは「常に…」
なにわ男子の藤原丈一郎が、都内で行われたABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『すべての恋が終わるとしても』(毎週日曜22:15〜)の制作発表会見に葵わかな、神尾楓珠、本田望結、山下幸輝(WILD BLUE)、大塚萌香、白洲迅、市川由衣とともに登壇した。
藤原丈一郎(なにわ男子)
今回、桃太郎という犬との共演が多かったという藤原。「(動物との撮影は)難しかったですけど、撮影までの間にできるだけワンちゃんとコミュニケーションを取ったり、(自分を)おやつをあげる人と覚えさせるために、常に手におやつを握りしめて、手も拭かずにおやつの香りをつけていました」と動物との撮影の裏技を明かした。
そのおかげか、撮影はスムーズに進行。「実際になついてくれて、そのままおうちに連れて帰りたいなと思いました」と本音を吐露した。
同じく桃太郎とのシーンが多かったという本田は、「さすがワンちゃんにも愛されているなと! 私が仲良くなれなくて、どうしようと思っていたら、藤原さんが来た途端に顔つきが変わるんです! 悔しかった…!! ワンちゃんも女の子だったから!」と悔しさをにじませ、笑いを誘っていた。
藤原丈一郎(なにわ男子)
