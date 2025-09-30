巨人の田中将大投手が30日の中日戦で日米通算200勝をかけて先発します。

今季9試合の登板で2勝4敗、防御率5.31の成績。8月21日のヤクルト戦で2勝目をあげて、日米通算200勝に王手をかけましたが、直近3試合白星とはならず。前回登板となった9月21日の中日戦では、中日の大野雄大投手との同学年対決で5回途中5失点と黒星を喫しました。

今季チームは残り2試合。大台到達をかけた4度目のマウンドは、今季ラストチャレンジとなります。

2006年にドラフト会議で楽天から高校生ドラフト1巡目で指名されプロ入り。プロ1年目は4試合目となる4月18日ソフトバンク戦(フルスタ宮城)で9回140球、13奪三振、2失点の力投でプロ初勝利をマークしました。1年目から11勝をあげると、2013年にはシーズン24連勝を記録。球団初のリーグ優勝、日本一に大きく貢献しました。

2014年から海を渡りメジャーリーグに挑戦し、名門ヤンキースでプレー。メジャー初登板となった4月4日のブルージェイズ戦(ロジャース・センター)で7回2失点で白星。これが節目の日米通算100勝でした。

NPBで121勝、MLBの7年間で78勝を積み上げた36歳右腕。節目の200勝となるのでしょうか。

【節目の勝利】

◆プロ初勝利

2007年4月4日ソフトバンク戦

◆50勝

2011年6月1日広島戦

◆100勝＆メジャー初勝利

2014年4月4日ブルージェイズ戦

◆150勝

2017年9月14日オリオールズ戦

【各年の成績】

※2014〜20年はMLBヤンキース

2007年 11勝7敗

2008年 9勝7敗1S

2009年 15勝6敗1S

2010年 11勝6敗

2011年 19勝5敗

2012年 10勝4敗

2013年 24勝0敗1S

2014年 13勝5敗

2015年 12勝7敗

2016年 14勝4敗

2017年 13勝12敗

2018年 12勝6敗

2019年 11勝9敗

2020年 3勝3敗

2021年 4勝9敗

2022年 9勝12敗

2023年 7勝11敗

2024年 0勝1敗

2025年 2勝4敗※9月29日時点

日米通算199勝118敗