本田望結、“河童”と遭遇した経験を告白 その正体に驚き「よく見てみると…」
女優の本田望結が、都内で行われたABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『すべての恋が終わるとしても』(毎週日曜22:15〜)の制作発表会見に葵わかな、神尾楓珠、藤原丈一郎(なにわ男子)、山下幸輝(WILD BLUE)、大塚萌香、白洲迅、市川由衣とともに登壇した。
本田望結
会見では同作にちなみ、「今までの人生で出会った宝物の記憶」をキャストが絵で発表するコーナーも。河童の絵を描いた本田は、「私、河童に驚かされたことがあって……」と告白し、会場をざわつかせる。
さらに、「でも、実際によく見てみると藤原丈一郎さんだったんです」と本田が驚きの発言をすると、すかさず藤原は「それだけ言ったら、ただの変態やん!」とツッコんだ。
本田と藤原は今作の前にドッキリで共演していたそうで、藤原は「僕が河童の格好をして池から出てきて驚かすというもので、そのターゲットが本田さんだったんです」と説明。改めて本田は、「それ以来の共演なので、ずっと(藤原が演じる)颯と河童が混ざってしまって(笑)。忘れられない記憶です(笑)」と笑いを誘っていた。
本田望結
会見では同作にちなみ、「今までの人生で出会った宝物の記憶」をキャストが絵で発表するコーナーも。河童の絵を描いた本田は、「私、河童に驚かされたことがあって……」と告白し、会場をざわつかせる。
本田と藤原は今作の前にドッキリで共演していたそうで、藤原は「僕が河童の格好をして池から出てきて驚かすというもので、そのターゲットが本田さんだったんです」と説明。改めて本田は、「それ以来の共演なので、ずっと(藤原が演じる)颯と河童が混ざってしまって(笑)。忘れられない記憶です(笑)」と笑いを誘っていた。