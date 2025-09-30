スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「オムライスにかけるなら？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:オムライスにかけるなら？

・「オムライスにかけるなら？」の結果は…


・1位 … ケチャップ 71%
・2位 デミグラス 22%
・3位 クリームソース 5%
・4位 和風あんかけ 3%

※小数点以下四捨五入

23,288票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

簡単！自家製デミグラスソースのオムライス


【材料】（2人分）

ご飯(炊きたて) 茶碗 2~3杯分
ソーセージ 2~3本
玉ネギ 1/4個
ピーマン 1/2~1個
マッシュルーム(水煮) 1/2缶
  サラダ油 小さじ 1.5
<調味料>
  ケチャップ 小さじ 2
  ウスターソース 大さじ 1/2
  チリパウダー 少々
  塩コショウ 少々
<ソース>
  赤ワイン 大さじ 3
  ケチャップ 大さじ 1
  デミグラスソース(缶) 150g
  塩コショウ 少々
卵 3個
  バター 10g
  サラダ油 小さじ 2
イタリアンパセリ 適量

【下準備】

1、ソーセージは幅1cmに切る。

2、玉ネギはみじん切りにする。

3、ピーマンは種とワタを取り、玉ネギに合わせた大きさに切る。

4、マッシュルームはザルに上げ、水気をきる。

5、＜ソース＞の材料を小鍋に合わせ、ひと煮たちさせる。

6、卵は溶きほぐし、半分(2人分)に分ける。



【作り方】

1、フライパンにサラダ油を熱し、ソーセージ、玉ネギを炒め、玉ネギがしんなりしたら、ピーマン、マッシュルームを加えて炒め合わせる。



2、＜調味料＞の材料を加えて炒め合わせ、さらにご飯を加えて全体に炒め合わせる。型にラップを敷き、ご飯を入れて器にのせる。



3、小さめのフライパンに半量(2人分)のバターとサラダ油を中火で熱し、溶き卵を一気に流し入れる。菜ばしで大きく円を描くように混ぜながら、お好みの半熟状態で(2)のご飯にのせる。残りも同様に作る。



4、(3)に＜ソース＞を流し入れ、イタリアンパセリを飾る。



(E・レシピ編集部)