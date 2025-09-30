オムライスにかけるなら？＜回答数 23,288票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第305回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「オムライスにかけるなら？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:オムライスにかけるなら？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
簡単！自家製デミグラスソースのオムライス
【材料】（2人分）
ご飯(炊きたて) 茶碗 2~3杯分
ソーセージ 2~3本
玉ネギ 1/4個
ピーマン 1/2~1個
マッシュルーム(水煮) 1/2缶
サラダ油 小さじ 1.5
<調味料>
ケチャップ 小さじ 2
ウスターソース 大さじ 1/2
チリパウダー 少々
塩コショウ 少々
<ソース>
赤ワイン 大さじ 3
ケチャップ 大さじ 1
デミグラスソース(缶) 150g
塩コショウ 少々
卵 3個
バター 10g
サラダ油 小さじ 2
イタリアンパセリ 適量
【下準備】
1、ソーセージは幅1cmに切る。
2、玉ネギはみじん切りにする。
3、ピーマンは種とワタを取り、玉ネギに合わせた大きさに切る。
4、マッシュルームはザルに上げ、水気をきる。
5、＜ソース＞の材料を小鍋に合わせ、ひと煮たちさせる。
6、卵は溶きほぐし、半分(2人分)に分ける。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を熱し、ソーセージ、玉ネギを炒め、玉ネギがしんなりしたら、ピーマン、マッシュルームを加えて炒め合わせる。
2、＜調味料＞の材料を加えて炒め合わせ、さらにご飯を加えて全体に炒め合わせる。型にラップを敷き、ご飯を入れて器にのせる。
3、小さめのフライパンに半量(2人分)のバターとサラダ油を中火で熱し、溶き卵を一気に流し入れる。菜ばしで大きく円を描くように混ぜながら、お好みの半熟状態で(2)のご飯にのせる。残りも同様に作る。
4、(3)に＜ソース＞を流し入れ、イタリアンパセリを飾る。
(E・レシピ編集部)
