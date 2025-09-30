大相撲秋場所で優勝決定戦を制し、横綱昇進後の初優勝を飾った大の里（２５）＝二所ノ関＝が２９日、茨城・阿見町の二所ノ関部屋で一夜明け会見を行った。本場所覇者として迎えるロンドン公演（１０月１５〜１９日、ロイヤル・アルバート・ホール）では、土俵入りなどで相撲の世界的普及にも意欲を見せた。また、九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）で賜杯を抱けば、日本出身では１９９６年の横綱・貴乃花以来の年間４度目Ｖとなる。大横綱の系譜に名を連ね、２５年を締めくくる。

激闘から一夜明けても疲れは見せなかった。大の里は「今までの優勝とはひと味違う」と大きく息をついた。千秋楽は過去１勝６敗（不戦勝を除く）だった豊昇龍（２６）＝立浪＝に本割で敗れ、１３勝２敗で並ばれたが、１６年ぶりの横綱同士の優勝決定戦を制した。昇進後初Ｖで、日本出身横綱では１７年春場所の稀勢の里以来の優勝に「回数を重ねてやっていきたい」と喜びもひとしおだった。

九州場所前には９１年１０月以来、３４年ぶりに２度目のロンドン公演が行われる。海外公演は０５年米ラスベガス以来１４度目で、現地との国際親善も図ることから「裸の大使」と言われてきた。大の里は「海外の相撲ファンも楽しみにしていると思う。相撲が世界的に注目されるようになってほしい」と“世界デビュー”への意気込みを語った。前回のロンドン公演は横綱だった北勝海（現・八角理事長）が制し、閉会式で英語でスピーチを披露。今回も同じケースが予想され「そういうことになったらしっかりと頑張りたい」と大の里は横綱の責任感をにじませた。

来場所も制すと、日本出身では９６年の貴乃花以来の年間４度Ｖだ。巡業の移動のバスで、貴乃花の現役時代の映像を見ていることを明かし「いろいろ勉強し、近づけるように頑張りたい」と尊敬の念を示した。他には大鵬、北の湖、千代の富士と大横綱の名が並ぶ。東京開催では直近５場所中４度Ｖも、昨年九州場所は新大関としての重圧で入幕後ワーストに並ぶ９勝。「地方場所はあまりよくない成績なので気を引き締めたい」。一年納めの場所も制し、名実ともに“角界の顔”となる。（山田 豊）

◆２５年ロンドン公演 １０月１５〜１９日に、英ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで開催予定。海外公演は０５年の米ラスベガス以来２０年ぶり、ロンドンは９１年以来２度目。海外公演は６５年から計１３度実施。５日間の公演で土俵入り、幕内力士の取組を披露する。