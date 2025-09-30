

あなたのライフスタイルに最も寄り添ってくれる、“音のある暮らし”のパートナーを見つけてみよう（画像：上段（左）Harman Kardon、（右）Bowers & Wilkins、下段（左）Sonos、（中央）Marshall、（右）JBL）

コロナ禍を経て定着した「おうち時間」。在宅ワークや家庭で過ごす時間をより豊かにするため、音楽を取り入れるのはどうだろう。スピーカーは熱心な音楽ファンのリスニングはもちろん、仕事の集中力を高め、家族の映画鑑賞を盛り上げ、空間そのものを上質に演出するパートナーにもなる。

そこで今回は、現代の30〜40代のライフスタイルに寄り添う「これを選べば間違いない」と断言できる5つの個性的なスピーカーを厳選。あなたの日常を豊かにする最高の相棒を探してみよう。

あなたのライフスタイルを豊かに、個性派スピーカー5選

現代的な家庭用スピーカーを選ぶには、何を基準に考えるべきだろうか。まず押さえたい基本は、今どきの音楽リスニングは、サブスクの音楽配信をはじめネット接続が標準であるということ。自宅で高音質に楽しむなら「Wi-Fi」、スマホから手軽に再生したり持ち出したりするなら「Bluetooth」対応のモデルで選ぶのが便利。



次に「利用シーン」。リビングの主役か、お風呂やアウトドアの相棒かで、求めるデザインやバッテリー内蔵の有無、防水性能など求める性能も変わってくる。こうしたポイントを踏まえ、今の時代を代表する5台をピックアップして解説しよう。

メーカー： Sonos

製品名：Sonos Era 100

価格： 32,800円（税込）





Sonos Era 100（画像：Sonos）



（画像：Sonos）

現代のスピーカー選びにおいて、まず押さえるべき「新たな基準」となる一台が、Sonos Era 100だ。

Sonosは2002年に創業し、カリフォルニアに拠点を置くワイヤレスオーディオの先駆者となったブランド。

自宅ではWi-FiでSpotifyなどの音楽サービスを安定した高音質で楽しめるし、音楽再生中にスマホを操作しても途切れない。一方で、来客が自分のスマホからサッと音楽をかけたい時にはBluetoothで瞬時に接続できる。この柔軟性が、現代の多様なライフスタイルに完璧にフィットするのだ。



Sonos Era 100（画像：Sonos）

デザインはどんなインテリアにも溶け込む極めてミニマル志向。サウンドは特定の音域を強調せず、長時間BGMとして流しても聴き疲れしないタイプ。将来的にスピーカーを買い足して家中で音楽を楽しむ「マルチルーム」へ発展させられる拡張性も備え、まさにスマートな音のある暮らしの出発点として理想的な一台だ。

音を"飾る"選択、インテリアの主役になるスピーカー

メーカー： Marshall

製品名： Acton III

価格： 45,980円 (税込)



MarshallのActon III（画像：Marshall）

スピーカーを機能や音質だけでなく、見て、触って楽しむ「愛着の湧くモノ」として選びたい−−そんな感性に訴えかけるスピーカーが、数々の伝説的なギタリストが愛用してきた英国ブランドMarshallが手掛ける家庭用スピーカー「Acton III」だ。



（画像：Marshall）

レザー調のテクスチャー、格子状のフレットクロス、そして燦然と輝く筆記体のロゴ。使い込まれたアンプを彷彿とさせる真鍮製のコントロールノブは、唯一無二の存在感。



（画像：Marshall）

音量、低音、高音をカチカチと回して直感的に調整できるアナログな操作感も唯一無二。リビングの棚に置けば、それだけで空間がおしゃれに変わるほどの主役級の存在感。

サウンドも見た目通りのエネルギッシュさで、特にロックやポップスを再生した時の躍動感は格別。

接続はBluetoothでバッテリー内蔵のみとデジタル部の機能性は極限までシンプル。音楽が好きで、インテリアにもこだわりたい人に選んでほしい、こだわりを主張する一台だ。

キッチン、お風呂、公園へ。音楽を自由に連れ出そう

メーカー： JBL

製品名： FLIP 7

価格： 17,600円 (税込)



JBLのFLIP 7（画像：JBL）

家の枠を飛び出して「暮らしのあらゆる場所に音楽を連れ出したい」というアクティブなファミリーに向けたスピーカーの筆頭が、ポータブルスピーカーの絶対的定番、アメリカ発のJBLの「FLIP 7」だ。

このスピーカーの真価は、バッテリー内蔵と共に、その圧倒的なタフさ。防水・防塵性能が「IP68」と非常に高く、キッチンで水がかかったり、お風呂に持ち込んだりしても全く問題ナシ。砂やホコリにも強いため、公園でのピクニックやキャンプ、ビーチといった場所でも故障を気にせず持ち出せる。



（画像：JBL）

500mlのペットボトルほどのコンパクトなサイズながら、そのサウンドは驚くほどパワフル。JBLならではのパンチの利いた低音とクリアな中高音は、屋外の開放的な空間でも強烈に響き渡る。

1万円台という手頃な価格も魅力で、Bluetoothで簡単に始められる入門機としても最適。平日はキッチンで、週末はリュックに入れて公園へ。FLIP 7は、家族の思い出のあらゆるシーンに寄り添う最高のパートナーになるはずだ。

光の演出で非日常を提案／“暮らしの質”を高める逸品

メーカー： Harman Kardon

製品名： Aura Studio 4

価格： 48,400円 (税込)



Harman KardonのAura Studio 4（画像：Harman Kardon）

スピーカーによって音楽リスニングのみならず、光で空間を演出するという新たな価値を提案するのが、都会的で洗練された製品群を手掛けるアメリカのブランドHarman Kardonの「Aura Studio 4」だ。

まず、その外見を見てみよう。透明なドーム型のボディはそれ自体が美しいオブジェのようで、真骨頂は電源を入れた時に現れる。音楽に合わせてLEDが幻想的に灯ることで、穏やかな自然をイメージした光にもなるし、躍動的なパーティー向けの演出も可能。スピーカーによる光の演出という、非日常を提案してくれるのだ。



（画像：Harman）

サウンドも本格的で、底面の大口径サブウーファーと360度に音を広げる6つのスピーカーが、深く響く重低音サウンドを実現。音楽を「聴く」体験から、光と共に「部屋を満たす」体験へと広げる唯一無二の製品と言える。

メーカー： Bowers & Wilkins

製品名： Zeppelin Pro Edition

価格： 136,400円 (税込)



Bowers & WilkinsのZeppelin Pro Edition（画像：Bowers & Wilkins）

最後に、家庭用スピーカーに機能性やコストパフォーマンスだけでなく、暮らしの質そのものを高める「本物の逸品」を求めているなら、Bowers & Wilkinsの「Zeppelin」も候補に入れたい製品だ。



（画像：Bowers & Wilkins）

英国が誇る高級オーディオブランドであるBowers ＆ Wilkinsはレコーディングスタジオで使われるプロの機材も手掛けるブランド。その製品群には良いものを長く大切に使い、美しいものと暮らすことを喜びとする、欧州の文化的な価値観が垣間見られる。

飛行船の名を冠したそのフォルムは優雅で彫刻的。洗練されたインテリアの中に無機質なガジェットを置くのではなく、デザインそのものを暮らしの主役として迎え入れる、そんな思想を体現するものだ。

そして、その美しいボディから放たれるサウンドは、まさに「至高」の一言。圧倒的な解像度と透明感を誇り、一つひとつの楽器の細やかなニュアンス、深く沈み込みながらも輪郭のぼやけない上質な低音も一級品。



（画像：Bowers & Wilkins）

Wi-Fi、Bluetooth、ハイレゾストリーミングにも対応し、機能面も万全。価格は高額だが、日々の暮らしをより豊かで美しいものにするための価値ある投資と考えるべきスピーカーなのだ。

ライフスタイルに“寄り添う”スピーカーを選ぶ時代

今回ご紹介した5台のスピーカーは、いずれも現代のライフスタイルを豊かにする個性を持った製品群だ。スマートな基準となる「Sonos」、心躍るデザインの「Marshall」、アクティブな相棒「JBL」、光と音で空間を満たす「Harman Kardon」、そして上質なデザインと至高の音質を誇る「Bowers & Wilkins」。大切なことは、スペックの優劣ではなく、ご自身の暮らしにどのパートナーが最も寄り添ってくれるかを想像すること。この記事が、あなたにとって最高の“音のある暮らし”の第一歩となれば幸いだ。

（折原 一也 ： オーディオ＆ビジュアルライター／AV評論家）