

（写真：Icon Sportswire/gettyimages）

【写真】シャンパンファイトで盛り上がる大谷翔平

9月末をもって、今季のMLBのレギュラーシーズンは終了した。ナショナル・リーグ、ロサンゼルス・ドジャースに移籍して2年目の大谷翔平は、今季も傑出した成績を残した。

「本塁打」は、フィリーズのカイル・シュワーバーの56本に次ぐ55本。大谷はラスト2試合の時点でシュワバーに2本差に迫っていたが、ドジャースのロバーツ監督は、この試合、大谷に完全休養を取らせた。

「ホームランのタイトルなどどうでもいい、彼がMVPなのは間違いないのだから」ということだった。

翌日の最終戦で、大谷は55本目の本塁打を打った。もし休まなければ、タイトルを取っていた可能性はあるだろう。

野球の統計学が示す「大谷のすごさ」

「打点」は102でリーグ6位、「打率」は.282で13位、本塁打、打点、打率のいわゆる「打撃三冠」では、大谷は3部門とも1位ではなかったが、一般的な指標として近年重視されるOPS（出塁率＋長打率）は1.014で1位、ナ・リーグでは唯一の「10割超え」。MLB全体でもヤンキースのアーロン・ジャッジの1.145に次ぐ2位だった。

今は、こうした従来型の「野球記録」よりも、野球の統計学セイバーメトリクスに基づいたWAR（Wins Above Replacement）という指標のほうが重要視される。WARは、安打、本塁打、盗塁、犠打、犠飛、四死球、三振などの打撃記録、ポジション別の守備記録、さらに投手記録を組み合わせて複雑な計算式で算出される。

従来の記録と異なり、あらゆるポジションの野手も投手も同列で比較できるので、MVP投票では最重要視される指標だ。

WARは、記録専門サイトのBaseball ReferenceとFangraphsから出されている。それぞれrWAR、fWARと表記されるが、今季のこのWARのナ・リーグベスト3はこうなっている。

rWAR

1ポール・スキーンズ（パイレーツ）7.7

2クリストファー・サンチェス（フィリーズ）7.6

3大谷翔平（ドジャース）7.5

fWAR

1大谷翔平（ドジャース）9.2

2ジェラルド・ペルドモ（ダイヤモンドバックス）7.1

3トレイ・ターナー（フィリーズ）6.7

2社のWARは、組み入れる指標や計算式が違うので、こうした差異が出る。rWARでは大谷は3位だが、1位のスキーンズ、2位のサンチェスともに投手。21世紀以降のMLBでは、最も貢献度の高い投手はMVPではなく、サイヤング賞にまわることが多いので、大谷はMVP候補としては1位になる。fWARではダントツの1位だ。

ロバーツ監督が大谷のMVPを確信する背景事情

大谷の場合、打者としては守備にはほとんど就かず指名打者（DH）専従となる。WARの計算上は、DHは守備に就く野手よりも不利なのだが、それをはね返す打撃成績を上げているのだ。



（写真：Chris Coduto/gettyimages）ナショナルリーグ西地区優勝を決めた後、シャンパンファイトで盛り上がる大谷翔平

それに加えて、今季は6月に、2回目の右ひじ靭帯再建手術のリハビリを終えて投手としても復帰、14試合に登板して1勝1敗ながら47回を投げ62奪三振、防御率2.87を記録、最長で6回しか投げなかったが、高いパフォーマンスを見せた。この投手としてのWARも加算されている。投手大谷のWARは、rWARでは1.1、fWARでは1.9、これがあるから、他の打者は届かないわけだ。

MVP投票はMLB取材歴が長い記者の投票によって決まる。記者は数多くの指標の中でWARを最も重要視しているとされる。ロバーツ監督が「彼がMVPなのは間違いないのだから」というのは、このためだ。

二刀流を復活させた今季も大谷翔平は、MLBで最も活躍した選手だったのは間違いないところだ。

人気の面でも抜群で、MLBのグッズを一手に販売するファナティクス社の発表によれば、ユニフォームの売れ行きは大谷が1位だったという。

今の野球ブームの中心には、間違いなく大谷翔平がいる。2023年の第5回WBCは、侍ジャパンが3回目の世界一に輝いたが、その中心にいたのは大谷翔平だ。投打でチームを牽引し、大会のMVPになったが、そうした記録面だけでなく、強烈な印象に残る活躍でもファンを引き付けた。

アメリカ代表との決勝戦、3対2の1点差で最終回のマウンドに上がった大谷は、ジェフ・マクニールを歩かせたが、続くムーキー・ベッツを併殺打に打ち取り、最後は当時の大谷のチームメイトだったエンゼルスのマイク・トラウトを空振り三振に切って取るのだ。

水原一平通訳の問題はあったが…

こんなドラマはどんな人気漫画家でも描くことができないだろう。このWBCの記録映画「憧れを超えた侍たち 世界一への記録」は、記録映画としては異例の80万人を動員するヒットとなったが、この映画の「主役」も間違いなく大谷だった。

この映画のエンディングは、世界一が決まってマウンドでグローブを投げ上げた大谷が、一連の大騒ぎの後に「俺のグローブどこ？」と叫ぶ言葉で終わっているのだ。

この23年オフに、大谷は争奪戦を経てロサンゼルス・ドジャースに移籍した。契約金は当時史上最高の10年総額7億ドル（当時のレートで約1015億円）。年平均にならせば100億円超という高額だった。

春先には結婚を発表するが、その直後に信頼していた水原一平通訳がスポーツ賭博に大谷の年俸の一部を使っていたことが発覚。シーズン前に大きなスキャンダルとなった。

新たなリーグ、新たなチームでの挑戦、しかも新婚で、スキャンダルも絡むという過酷な状況だったが、大谷はリーグをまたいで2年連続ホームラン王、打点王、さらにはMLB史上初の50-50（50本塁打50盗塁）を記録、全く守備に就かないDH専従ながらrWAR9.2、fWAR9.0と文句なしの1位となり、1位票満票でリーグをまたいだMVPに輝いた。

そして2025年春、東京で行われた「東京MLBシリーズ」、ドジャースとシカゴ・カブスのオープニングシリーズは、大谷翔平に加えドジャースには山本由伸、佐々木朗希、カブスにも今永昇太、鈴木誠也と日本人選手が勢ぞろいした。入場券はプラチナチケット化し芸能人が次々とSNSでチケットを入手したことをひけらかした。このオープニングシリーズでも大谷は本塁打を打っている。

「野球界の大ブーム」の中心にいる大谷翔平

ドジャース2年目のシーズンが始まり、曲折はあったものの昨年に続き大谷は本塁打を量産、しかも6月からは投手に復帰。昨年から始まっていた旅行会社各社の「ロサンゼルス、ドジャース観戦ツアー」は、連日「ひと目大谷翔平を」というファンをドジャースタジアムに送り込んだ。

テレビのニュース番組で大谷翔平の動静を報じない日はなく、スポーツニュースが「大谷一色」になる日さえあった。

そして2026年には第6回のWBCが行われる。東京ラウンドの試合は、従来TBSとテレビ朝日が担当してきたが、今回は主催者のWBCIが、日本側との交渉の前に、ネットメディア大手のネットフリックスと契約。契約金額は150億円と言われ、TBS、テレビ朝日合わせて30億円をはるかに上回った。

NPBや球団オーナー、放送局、果てはスポーツ庁までもが「WBCを地上波で無料視聴できないのは問題だ」とコメントし、MLBサイドとの交渉に乗り出した。

チケットは10月1日から先行販売が始まるが、東京ドームの巨人戦の年間指定席購入者に優先的に抽選販売されるという。来年春に向けての「狂騒曲」がすでに始まっている。

ここまで見て、しみじみ思うのは、ここ3年ほどの一連の「野球界の大ブーム」の中心にいるのは「大谷翔平」ただ一人だ、ということだ。

小学生の「野球離れ」が止まった

実はそれだけではないかもしれない。スポーツ少年団の発表によると、小学生の軟式野球競技人口は、2010年には17万4993人だったが「野球離れ」の進行と共にどんどん減少し、令和が始まった2019年には11万7176人、そしてコロナ禍を経た2023年には10万7919人と2010年から38％も減少した。多くの子供が野球をしなくなったことに関係者は頭を悩ましているが、打つ手なし、という状況だった。

23年オフに大谷翔平はニューバランスと組んで、オリジナルの少年用グローブを全国1万校の小学校に「野球しようぜ！」の手紙と共に6万個配布した。これも大きなニュースとなったが、それから1年を経過した24年、少年野球の競技人口は10万8691人とわずか772人ながら増加に転じた。

小学校の野球指導者に話を聞くと「大谷選手がプレゼントしてくれたグローブ以外に、増加した原因は思いつかない」という。たった一人の野球選手が、日本の野球競技人口のすそ野拡大に貢献した可能性さえ出てきているのだ。

大谷がもし姿を消したら…

「確かに今の野球ブームは、大谷翔平の大活躍によって引き起こされたものだ。でも、大谷だって生身の人間だ。もし彼がポストシーズンで負傷して、WBCに出られなくなったり、来シーズン長期で戦線離脱したりしたら、ネトフリやメディア、MLB、グッズ会社、旅行会社などの思惑は、全部、総コケするよね？これってぞっとしない？」

野球の現場で顔を合わせる仲間のライターがそういった。私もそう思っていた。今のバブルみたいな大ブームは、ほとんど大谷翔平一人の超人的な活躍とカリスマ性がもたらしたものだ。彼がその中心から姿を消せば、一瞬で崩壊する可能性さえある。

大谷翔平は今年7月に31歳になった。MLB選手の平均年齢は29.2歳。大谷はすでにベテランの部類に入る。怪我や故障がなくても、大谷はそろそろ肉体的にはピークを過ぎようとしている。今夏、ロサンゼルスで話を聞いた日本人ツアーガイド会社の社長は「大谷選手はロサンゼルス五輪まで頑張ってほしい」と言ったが、それも3年後の28年に迫っている。

日本野球は「大谷翔平」という空前のスーパースターを得たが、彼がまばゆい光彩を放っている間に、次なるスター、後継者を育て、野球界全体を、レベルアップ、ステップアップしなければならない。そしてビジネス的にもスケールアップしなければならない。

その時間は、もうわずかしかないのだ。いつまでも「大谷、大谷」と騒いでいるだけではどうしようもないのだ。

（広尾 晃 ： ライター）