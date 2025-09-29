こんなに可愛いのに【セリア】で110円！？ 即カゴINしたい♡「スマホアクセ」
スマホの落下防止に役立つ「スマホアクセ」。せっかく付けるなら、おしゃれなものを選びたい！ 今回ご紹介する【セリア】のスマホアクセは、大人かわいくて高見え。気軽に気分を変えたいときのアクセントにもぴったりかも。店舗で見つけたら即カゴIN推奨です。
上品で高見えするスマホリング
【セリア】「スマホリング シェル 六角形」\110（税込）
ニュアンス感のあるシェル風の模様がポイントのスマホリング。優しい色味で上品な印象です。リング部分は360度回転するので、スマホを持つときの角度調整も自由自在。スタンド代わりにもなるので、動画視聴などでも重宝するかも。
大人かわいいレースのスマホストラップ
【セリア】「スマホリストストラップ レース」\110（税込）
ふんわりとしたチュールレースに一目惚れしてしまいそうな、大人かわいいスマホストラップ。落ち着いたくすみピンクにゴールドの金具の組み合わせは、大人女性にぴったりの上品配色です。ボリューム感のあるストラップは手元に華やかな存在感をプラス。シンプルコーデ派の、さりげないアクセントとしてもおすすめです。
※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：licca.M