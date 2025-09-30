

（写真：山田さん提供）

【写真】バンドマンとして全国を回ったこともあるアラフィフパパの山田さん（仮名）

23人に1人――。

妻との間に第1子が生まれた男性のうち、45歳以上の男性の割合だ。まだまだ多数派ではないが、20年前の「67人に1人」に比べ、格段に増えている。（厚生労働省「人口動態統計」2003年、2023年報を基に筆者集計）。

アラフィフからの子育て、と聞くと「経済面、体力面ともに大変そう」とネガティブに捉える人も少なくない。しかし、当の本人たちはどのように感じているのか。

本連載では、45歳以上でパパになった男性に、リアルな子育てライフを聞く。

第9回は、現在3人のお子さんの子育てに奮闘する山田さん（仮名・53歳）にお話を聞いた。

4つの顔を持つアラフィフパパ

「先日、3人目が生まれたばかりなんです」

インタビューの冒頭、山田さん（仮名・53歳）は照れくさそうに、しかし喜びを隠せない様子で切り出した。

5歳の長男、3歳の次男に続き、末っ子は女の子。異性が生まれたことで、子どもたちに変化が表れた。「上の2人も、幼いながらに激しさが少し抑えられている気がします」。

山田さんはCGグラフィック制作会社を経営する傍ら、大学の芸術学部で非常勤講師としてその技術や知識を学生たちに伝えている。また、120年以上続く茶農家の5代目としての顔、さらにはカントリーミュージックバンドのウッドベーシストとしての顔も持つ。

現在は関西地方の自然豊かな場所で、22歳年下の妻と3人のお子さんたちと暮らしている。

現在の「アラフィフパパ生活」を聞く前に、まずは「パパになるまで」を振り返ってもらった。

山田さんの最初の結婚は25歳の時だった。同世代の女性と結婚し、娘をひとりもうけた。しかし、結婚生活は約10年で終わりを迎えることとなる。詳細については多くを語らなかったが、離婚理由は妻の生活習慣に起因する問題が原因だった。

娘の親権は母親に渡ったが、山田さんは娘が大きくなるまでたびたび娘に会いに行っていた。夫婦関係は壊れたが、お互い隣接する地域に住んでいたこともあり、離婚後も自由に会いに行ける環境だったという。

一方、CGデザイナーとしては順調に実績を重ね、34歳で独立。さらにその2年後には法人化し、スタッフを雇用することで事業は成長軌道に乗った。

バンドと会社経営の“二足のわらじ”

多忙を極める毎日だったが、10代の頃から続けていた音楽活動にも余念がなかった。37歳の時、昔から興味のあったカントリーロックのバンドに縁あって加入。今も定期的にライブハウスやフェス・イベントなどで活動している。



（写真：山田さん提供）

山田さんが45歳の頃、そのバンドのライブで全国をまわっていた時だ。観客の中に、お酒を飲んでひときわ元気に大騒ぎをしてライブを楽しんでいる女性がいた。その女性が今の妻である。

「かなり飲んで大騒ぎをしていたので、第一印象は『ちょっとやばいやつ』だと思いました（笑）」。ちなみに妻は当時、山田さんのバンドのライブに参加したのは初めてだったという。ライブ後の飲み会でお互いの連絡先を交換し、その日は別れた。

翌日、妻から「あの時は激しく酔っ払って、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした、本当に、本当に……」というメッセージが届いた。山田さんは全く気にしていなかったが、何度かやり取りをする中で、妻は自分よりも22歳年下であることを知った。そして、本来は真面目で誠実な性格であること、社交的で多くの友人がいる人であることなどを感じ取った。

その流れをきっかけに「なぜかほぼ毎日連絡を取るようになっていました。不思議なんですが、年の差もほとんど感じないし、お互い全く苦じゃなかったんです。その状態が2カ月ほど続きました」。

2カ月後、今度は山田さんの地元に妻が直接会いに訪れた。面と向かって話すのはこの時がまだ2度目だったが、やはりふたりは意気投合。しかし、山田さんは迷った。年齢だけでなく、お互いの拠点はかなり離れている。その上、妻は地元の繋がりや暮らしを心の底から愛している人である。

「その生活から離れて『こちらに来て欲しい』というのは酷だろうか、向こうのご両親の気持ちを考えるとあまりいい気はしないだろうし……あれ？これって、実はもうめちゃくちゃ好きになってるってこと？」

相手の人生を含めて、その先を真剣に考え始めている自分に気づいた。山田さんは、生半可な気持ちではなく「結婚」も視野に入れていると伝えた上で交際を申し込んだ。妻の返事は、もちろんOKだった。

アラフィフで5歳・3歳・0歳のパパに

妻との交際がスタートしてから1年ほど経っていた2019年。前妻との間に生まれた娘は20歳となり、結婚して新たに人生を歩み出すのを見届けてから、山田さんは妻に正式にプロポーズをした。

妻は当時25歳。前妻との娘と同世代である。山田さんは義両親の反応が気になっていた。ちなみに義父は山田さんよりも15歳、義母は7歳上。妻よりも義両親の方が世代が近い。しかし、それも杞憂に終わった。

「妻はだいぶ地ならしをしていてくれたようで『とにかく大丈夫だから。両親は全く否定的に思っていないから』と言ってくれていました。実際、義両親は快く迎えてくれて、今では出張に行くときなどは僕ひとりで義実家に泊まることもあります」

そして山田さんは46歳で再婚。好奇心旺盛な妻は、初めて見る山田さんの家業に「やってみたい！」と興味津々。実家の農地に連れて行くと、山田さんの父は「こんな若い人が来てくれるなんて」と大喜び。初日からすぐに打ち解けた。

結婚の翌年には長男が生まれ、50歳のとき、山田さんの出身地の隣町に自宅を建てた。

家業の農地へもすぐに行くことができるエリアだ。社交的な妻は、移住してからの4年間でどんどん交友関係を広げていった。新居の近所にも妻の友人が大勢住んでいたため、妻にとっても理想的な場所だった。



（写真：山田さん提供）

山田さんはCGグラフィックによって長らく建築分野に携わってきたこともあり、自宅を一から創造することは「いつか成し遂げてみたいこと」の一つだった。50歳にして、その夢を叶えることができたのだ。

同時多発の「変化」が負荷に

さらに引っ越しの半年後、家業の製茶業を正式に法人化。高齢になってきた父親から引き継ぐための下地作りとして、この頃から製茶業のブランディングに一層注力するようになった。

一方で、CGグラフィック制作の仕事は徐々に受注数が減少。アフターコロナの影響で、発注元の企業の内製化が進んだことが原因だった。

慣れない「幼児と乳児の子育て」がスタートし、80歳まで続く住宅ローンの返済開始、課題が山積みの家業、CGグラフィック制作会社の業績不振。元々パワフルでどんな状況も乗り越えてきた山田さんだが、多方向から一気に負荷がかかり続けたことで、精神のバランスを崩してしまった。

後編『「53歳で第3子誕生」「同時期に住宅ローン開始と経営難」男性を襲った”産後うつ”と”中年の危機”。回復のきっかけとなった周囲からの”ある言葉”とは？』では山田さんを襲った「産後うつ」と回復の道のり、子育てに奮闘する現在を聞いた。



（宇乃 さや香 ： フリーライター）