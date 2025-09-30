徳光和夫、結婚当時モテモテだった妻　“嫁入り包丁”をめぐる大騒動に一同爆笑

MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。

「4週連続3時間 火曜はプラチナな夜スペシャル」第3夜となる9月30日（火）は、『路線バスで寄り道の旅』との合体スペシャルが放送される。

CM共演で意気投合したという阿川佐和子と高嶋ちさ子が、徳光和夫と一緒に東京都内を巡るバス旅を敢行。

高嶋は徳光とはこのCM共演まで面識がなく、阿川とは『サワコの朝』（2011〜2021年）での共演が初対面だったという。一方の徳光は、高嶋のコンサートに足を運んだことがあるそう。

そんな阿川と高嶋が“今行きたい場所”へ気まぐれに途中下車し、グルメや名所を散策。自由奔放な2人に、バス旅のベテランであるはずの徳光もタジタジに。はたして、どんな寄り道になるのか？

◆『路線バスで寄り道の旅』に阿川＆高嶋が乱入！

一行は東京・築地から旅をスタート。築地を訪れるのは初めてという高嶋は、立ち並ぶお店に興味津々で楽しむが、それ以上にテンションを上げるのが阿川だ。

勢いよく買い物を始める阿川に徳光、高嶋もつられて、旅の開始早々に買い物や食べ歩きを満喫する。

高嶋は結婚する際に嫁入り道具として包丁を母から贈られたという一方、阿川も父の友人から嫁入り道具に包丁をもらったのだが、その包丁は日の目を見ることがないまま、気づけばとんでもない状態に。

さらに、徳光は妻の嫁入り包丁をめぐって家庭で起きた大騒動を明かし、それを聞いた阿川＆高嶋は大爆笑する。

大盛り上がりの一行は、東京タワーでも大騒ぎ。高所が苦手な徳光は東京タワーの展望台へ向かうエレベーターの中から緊張の面持ちで、展望台ではしだいに笑顔が消えていき…。

そんな徳光にお構いなしの阿川と高嶋は絶景を楽しみながら話に花を咲かせ、それを見た徳光は「こんなところでそんなに話すことあるの？」と一刻も早く逃げ出したい様子だ。

どこにいても話が止まらない3人は、バスの中でも大盛り上がり。高嶋はバイオリニストになった経緯を明かす。

運動神経が良かった高嶋は家族にアスリートの道へ進みたいと申し出たのだが、その際に家族会議が開かれ、高嶋は衝撃の理由で説得されて音楽家の道を歩むことになったというが…。

また、3人それぞれの結婚話も明かされる。高嶋は「イケメンだった」という理由で夫を一本釣りしていた？

一方、徳光は当時モテモテだった妻と結婚し、ある理由から妻が周囲の人たちからツッコミを受けることになったそう。

そんななか、阿川はかつてお見合いをした際の衝撃エピソードを披露し、それを聞いた高嶋は怒り、徳光はその相手と結婚しなくてよかったと安堵。はたして、お見合いで阿川に何が起きたのか？

また、『プラチナファミリー』パートでは、「日本資本主義の父」と呼ばれ、新一万円札の顔にもなった渋沢栄一を先祖に持つ、世界的指揮者・尾高忠明に密着する。