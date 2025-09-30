三谷幸喜が25年ぶりに民放ゴールデン・プライム帯の脚本を手がける連続ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』が、10月1日よりフジテレビ系でスタートする。本作は、1984年の渋谷を舞台にした三谷自身の経験に基づいた要素を含むオリジナルストーリーの青春群像劇で、主演の菅田将暉をはじめ二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波ら豪華キャストが集結した。

放送を目前に控え、「もともと三谷作品が大好きだった」と語るのは、プロデューサーの金城綾香。企画誕生の経緯や三谷の創作の凄み、現場でのキャストの姿など、制作の舞台裏を聞いた。

■“書けない”がない三谷幸喜脚本の凄み

ーー三谷幸喜さんが25年ぶりに民放ゴールデン・プライム帯の連続ドラマ脚本を手がけるに至った経緯を教えてください。

金城綾香（以下、金城）：もともと私がフジテレビに入社したのも、『古畑任三郎』（フジテレビ系）をはじめ、三谷作品が大好きだったことがきっかけで。私が初めてアシスタントプロデューサーとして携わった作品が、実は三谷さん脚本の『オリエント急行殺人事件』（フジテレビ）でした。その際に、三谷さんに台本をお届けしたり、タクシーの手配をしたりと、見習いとして関わらせていただきました。以来、「またご一緒したい」と思いながらも、なかなか手を挙げても機会をいただけずにいたんです（笑）。そんな折に「三谷さんが連続ドラマに興味を持っているらしい」という話を耳にしまして、すぐに「ぜひご一緒させてください」とお声をかけました。2022年頃から企画が動き出しました。

ーー改めて三谷さんとタッグを組まれて、発見や驚きはありましたか？

金城：まず驚いたのは、台本が横書きで届くことです。おそらく縦書きより行数が増えるので、通常の形式で慣れていると、尺が長いのか短いのか一見して分からなくて（笑）。それでも三谷さんは、「この話はちょうどいい長さ」という感覚を持っていて。いざ収録してみるとピタリと尺に収まってしまう。役者さんの間合いまで含めて書かれているんだと実感しましたし、長年の経験に裏打ちされた感覚の鋭さに本当に驚かされました。それから、三谷さんのすごいところは“書けない”がないという点です。通常であれば「うまくいかないからもう一度打ち合わせしましょう」となることは珍しくありません。でも三谷さんには、それが一切ないんです。打ち合わせで相談されるのも、「AパターンにするかBパターンにするか、どちらがいいと思いますか？」という具合で。

ーー金城さんご自身がプロデューサーとして意識している“独自性”について教えてください。

金城：“独自性”とは違うかもしれませんが、私は地方出身なので、東京への強い憧れがある一方で、地方出身者を応援したいという気持ちも常にあります。関西出身の方が「イントネーションが難しい」とおっしゃった時も「東京に出てきた関西出身者という設定でいいから、あまり気にしなくて大丈夫」と伝えたことがあります。みんながきれいな標準語を話す必要はない。むしろ少し違いがあるほうがリアリティーが出ると思っています。

ーーそうした視点を持つ金城さんから見て、三谷作品ならではの魅力とはどんなところにあるのでしょう？

金城：三谷さんの作品で自分が好きだなと思うところは、人間の欠点をおかし味として愛せてしまうような優しい目線で描けるところです。三谷さんご自身が持ってるいたずら心とか、人に対して面白いなと思ってらっしゃる観察眼が作品に生かされているのだと思いました。今回もお会いして特にというか、お供させて頂いて特に思ったところで。そういう目線でみんなが他の人を見てあげれば、この世界もちょっと平和になるのになと思うというか（笑）。

■菅田将暉率いる現場は、“劇団”のような一体感

ーー主演の菅田将暉さんをはじめ、二階堂ふみさん、神木隆之介さん、浜辺美波さんら主要キャストを選んだ決め手を聞かせてください。

金城：最初に三谷さんから「僕のドラマのイメージがあるので、喫茶店に来てください」と呼ばれたんです。そこでいただいたのが、まるで香盤表のような資料でした。地図のように舞台となる街の劇場の位置が描かれていて、各話のタイトルや登場人物まで書かれていたんです。そこから上がってくる原稿と照らし合わせながら、三谷さんと一緒にキャストを考えていきました。入り口となったのは、「菅田さんで連ドラをやりたい」という三谷さんの一言です。二階堂さんが演じる倖田リカは、昭和的な香りを漂わせつつ、クレバーで視聴者を翻弄する役どころ。さらにダンスシーンも多いので、美しく踊れる方でなければならない。その条件を満たす方として二階堂さんにお願いしました。

ーーキャストの演技をご覧になって、それぞれどんな印象を受けましたか？

金城：菅田さんについては、失礼を承知で言うと（笑）、菅田さんが演じる久部は、今60～70代の元気なおじさんの若い頃ってこんな感じだったんだろうなと思ったんです。思ったことをすぐ口にして、タバコやお酒を楽しんで……そんな下町の若者像を、90年代生まれの菅田さんが見事に体現されている。そこに圧倒されました。二階堂さんは、洞察力の鋭さが本当にすごい。役作りのアイデアが次々と湧き出てきて、私たちスタッフにとって恥ずかしながら大変勉強になりました。声の張り方や立ち振る舞いも、三谷さんから参考にと渡された80年代ドラマに通じる雰囲気があって。髪型に関してもご自身の発案で実際にパーマをかけに行かれたのですが、驚くほど似合っていて、創造力の豊かさに感服しました。神木さんは、クランクイン前に三谷さんとお話しする機会があり、舞台の稽古場で3人で話したんです。その時は神木さんもかなり緊張されていて（笑）。でも撮影に入ると見事にお芝居を決めてくださって、素顔とのギャップが際立っていました。浜辺さんは、昭和のちょっと奇抜なデザインの衣装を着てもすべて自分のものにされてしまう。さらに、美しい方なのに表情を崩すことを恐れず、白目をむいたり大きなため息をついたり、大きいリアクションを見せてくれる。瞬発力があり、コメディセンスも抜群で、まだ20代なのに、この先どういう作品でまた違う表情を見せてくださるのか、楽しみです。

ーー現場の雰囲気や、座長である菅田さんの立ち振る舞いについてはいかがでしたか？

金城：雰囲気は劇団に近かったと思います。練習している人がいれば、ふざけている人もいる。食事をしている人もいれば、他の仕事から駆け込んでくる人もいる。学生時代に演劇部だった私からすると、とても懐かしい空気でした。また、今回の台本自体が「主役だけが突出して喋る」というものではなく、むしろ全員が同じくらいの分量を担う脚本なんです。菅田さんが登場しないシーンもあり、座長でありながら全員がのびのびと輝ける現場を作ってくださった。菅田さんご自身の気配りのおかげもあって、みんなが楽しく過ごせたのだと思います。

ーー金城さんが“個人的な推しキャラ”と“物語的に注目してほしいキャラ”を挙げるとすれば、どの登場人物になりますか？

金城：もちろん全員を推していますが、個人的に印象深いのは、福井夏さん演じるチケットもぎりの毛利里奈です。初日からしっかりキャラクターを作り込んでいて、その芝居に菅田さんや神木さんが自然と乗っかって、お芝居全体がどんどん広がっていった。とても度胸のある女優さんだと感じました。物語的に注目していただきたいのは、浜辺美波さん演じる樹里です。彼女はストーリーが進むにつれて、少しずつ考え方や姿勢が変化していきます。その変化が物語と密接にリンクしているので、彼女の成長に注目しながら観ていただけると、ドラマをさらに楽しんでいただけると思います。（文＝佐藤アーシャマリア）