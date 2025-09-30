10月12日（日）スタート 日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分から放送）。本日、初回のあらすじ・場面写真を解禁！

「3000万円で、あなたを買います」――。心優しきゲイの“おじさん”を買ったのは、中3のトーヨコ中学生!? 社会の隅っこでつながった3人の奇妙な生活は個性豊かなキャラクターたちを巻き込みながら、奇想天外な方向へ…。笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム＆ラブコメディー。

本日公開のカットには、ファミリーサイズのアイスを片手に1人佇む心優しきゲイ・波多野玄一（及川光博）、偶然出会った人生も恋も冷めきったクールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）と玄一が肩を並べて座る姿、トーヨコ中学生の楠ほたる（白鳥玉季）が独特の気怠さを漂わせる表情など、初回からキャラクターの魅力が垣間見える場面が揃う。第1話のあらすじも本日公開！（記事後半にて紹介）

本作の脚本を手掛けたのは、日テレシナリオライターコンテストで2023年度審査員特別賞を受賞した期待の新星・松本優紀氏。初回の見どころについてのコメントを紹介。

◆脚本・松本優紀 コメント

Q.今作品でこだわったポイントや好きなセリフについて

セリフの内容だけじゃなく、話し方やテンポからも登場人物の熱を感じてもらえるように書きました。例えば、第1話の玄一は、とにかくいっぱい言葉を重ねるシーンが多いんですけど、そうすることで、彼の不器用さとか、一生懸命さ、そして本人の中でも整理しきれてないような心情を伝えられたらいいな、と思っています。

好きなセリフは、1話で言うと「めちゃくちゃ恋したいんです！」という玄一のセリフです。リアルな50歳の人だと、こんな事なかなか言わないと思うんですけど……。彼のまっすぐな本音を、そのまま出せた感じがするのでお気に入りです。

Q.第1話の見どころ

第1話の終盤、玄一、索、ほたる、3人の長いシーンがあるんですけど、背景も立場も思惑も全く違う3人が交わっていく最初のシーンなので、そこはひとつの見どころかなと思います。それぞれの「恋と革命」って何だろう？これからどうなっていくんだろう？と、きっとワクワクしてもらえると思うので、ぜひ楽しんでもらえるとうれしいです！

◆第1話 あらすじ

「3000万円で、あなたを買います」――。心優しきゲイのおじさんを買ったのは、中3のトーヨコ中学生!?

動物飼育員の波多野玄一、50歳。恋愛対象が男性の、いわゆるゲイのおじさん。アパートで動物たちと暮らす玄一は、ファミリーサイズのアイスを一緒に食べてくれる恋人がほしくなってパートナー相談所に通うものの、手応えはサッパリ。「やっぱり、ひとりでコツコツ食べます」と肩を落とす玄一に、相談所の百瀬（渋谷凪咲）が一言、「恋と革命です。『人間は、恋と革命のために生まれてきたのだ』。太宰の言葉です」――。

一方、中学校教師の作田索は、ゲイなのに婚姻届を書いてみた。『夫となる人 吉田亮太。夫となる人 作田索』。受理されるはずもなく…。恋にも人生にも冷めきっていて、恋人との別れを決断する索。ひょんなことから索と出会った玄一は、他人事とは思えずに、「だったら家を買うってどうですか？人間は、恋と革命のために生まれてきたんです！家を『かすがい』にして、俺たちの恋愛にだって意味があることを証明しましょう！」。そんな玄一に、索の生徒・楠ほたるが突然、「3000万円あります。家欲しいんですよね。私、あなたを買います」。学校に行かずトーヨコ通いのほたるは、なぜか3000万円を隠し持っていて――！

社会の隅っこでつながった3人の奇妙な生活。仲良しの不動産屋・岡部（田中直樹）、索の元恋人・吉田（井之脇海）、オンボロアパートのオーナー・井の頭（坂井真紀）、ほたるのロクデナシな父・市ヶ谷（光石研）、そして謎多き母・楠（麻生久美子）らを巻き込みながら、奇想天外な方向へ…！笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム＆ラブコメディー、開幕!!

◆番組概要

『ぼくたちん家』

2025年10月期日曜ドラマ 10月12日スタート 毎週日曜よる10時30分から放送

脚本：松本優紀

音楽：東川亜希子 神谷洵平

インクルーシブプロデューサー：白川大介

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：河野英裕 西紀州 岡宅真由美

演出：鯨岡弘識 北川瞳

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

