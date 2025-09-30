SixTONESジェシー＆田中樹、ToshI、乃木坂46らが『お笑いの日2025』で人気芸人とスペシャルコラボ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月11日14時から8時間にわたってTBSで『お笑いの日2025』が生放送。このたび第一部で披露される「キングオブミュージックバトル」の内容が公開された。

■人気芸人×一流アーティストが送る「キングオブミュージックバトル」

第一部のMCを担当するのは、かまいたちとチョコレートプラネット。さらにスペシャルサポーターをSixTONESのジェシーと田中樹が務める。

第一部のテーマは「お笑い夢のコラボ祭」。「キングオブミュージックバトル」では、人気芸人と一流アーティストが『お笑いの日2025』のために日々練習を重ねた、スペシャルコラボパフォーマンスを生披露する。

歌、ダンス、演奏などミュージックに関する様々なコラボが実現。芸人とアーティストが本気で挑むガチコラボ、本気だからこそ笑える、本気だからこそ感動する圧巻のパフォーマンスをお見逃しなく。

「ミュージックブロック」出演者は以下のとおり。

■ミュージックブロック出演アーティスト ※五十音順

SixTONES ジェシー・田中樹／ToshI（龍玄とし）／豊原江理佳／乃木坂46／M!LK

■ミュージックブロック出演芸人 ※五十音順

青木マッチョ（かけおち）／AMEMIYA／荒川（エルフ） ／石井（さや香）／HG（レイザーラモン）／長田庄平（チョコレートプラネット）／オダウエダ／おたけ（ジャングルポケット）／金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）／かみちぃ（ジェラードン）／キンタロー。／金ちゃん（鬼越トマホーク）／熊元プロレス（紅しょうが） ／3時のヒロイン／庄司智春（品川庄司）／都留拓也（ラパルフェ）／野田クリスタル（マヂカルラブリー）／信子（ぱーてぃーちゃん）／原西孝幸（FUJIWARA）／ほしのディスコ（パーパー）／松井ケムリ（令和ロマン）／やす子／りなぴっぴ（リンダカラー∞）

■『お笑いの日2025』スペシャルキービジュアルが完成

『お笑いの日』第一部のMCのかまいたちとチョコレートプラネット、そしてスペシャルサポーターのSixTONESジェシー＆田中樹の大きな笑顔が印象的。

生放送はもちろん、SNSなどでもビッグスマイルがあふれる『お笑いの日』を象徴するキービジュアルが完成した。

■「TBS ID」で参戦。あなたの「笑い」が番組を動かす「1億2000万スマイルチャレンジ」

TBSが提供する会員サービス「TBS ID」と『お笑いの日2025』がコラボし、「1億2000万スマイルチャレンジ」が開催される。あなたの「笑い」を、リアルタイムでスタジオに届けよう。詳細は番組サイトで。

■番組情報

TBS『お笑いの日2025』第一部

10/11（土）14:00～18:30

MC（第一部）:かまいたち、チョコレートプラネット

スペシャルサポーター（第一部）；ジェシー、田中樹（SixTONES）

進行：田村真子（TBSアナウンサー）

TBS『求人ボックスpresents「キングオブコント2025」』

10/11（土）18:30～21:56

MC：浜田雅功（ダウンタウン）

決勝進出組：トム・ブラウン／ベルナルド／元祖いちごちゃん／レインボー／青色1号／しずる／ファイヤーサンダー／ロングコートダディ／うるとらブギーズ／や団（エントリー順）

