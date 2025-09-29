【3COINS値下げ】で165円以下！ 完売前にゲット推奨♡「高見えアクセ」

おしゃれ見えするアクセサリーが、【3COINS（スリーコインズ）】の値下げで驚きの税込165円以下に！ プチプラとは思えない高見えデザインで、デイリーからお出かけまで幅広く使えるアイテムが揃っています。今回は、完売前にゲット推奨の「高見えアクセサリー」をピックアップしてご紹介。お得なアイテムたちをぜひチェックしてみてください。

洋服やバッグにON！ 華やぎアクセント

【3COINS】「ニュアンスリボンビジューブローチ2個セット」\110（税込・セール価格）

洋服やバッグにプラスするだけで華やぎを添えてくれるブローチ。リボンモチーフとビジューの組み合わせが上品で、普段使いの小物をぐっとおしゃれに見せてくれそうです。もちろん単体使いもできるので、自在に印象のアレンジができるのも嬉しいポイント。プチプラとは思えない高見え感で、日常使いから特別なお出かけまで幅広く活躍してくれる予感です。

モチーフデザインで魅せる おしゃれ見えリング

【3COINS】「モチーフ付メタルリング」\165（税込・セール価格）

モチーフデザインで魅せるおしゃれ見えリング。いびつなメタルの外周にロープのようなモチーフが輪郭を描く立体感のあるデザインが、指先を華やかに彩ります。小ぶりながらも存在感があり、ひとつプラスするだけでスタイリングを格上げできそうな華やぎリングです。

シンプルなのに華やぐ さりげない輝きのネックレス

【3COINS】「ミニキュービックドロッププチペン」\165（税込・セール価格）

華奢なチェーンに小さなドロップ型のキュービックジルコニアをあしらった、シンプルながら華やかさを感じさせるネックレス。顔まわりに上品で控えめな輝きを添え、女性らしい雰囲気を演出してくれます。細やかなデザインでほかのアイテムを邪魔しないので、手持ちのネックレスと重ね付けしてもバランスよく決まりそう。コーディネートの幅を広げたい大人女性にぴったりのアイテムです。カラーはゴールドとシルバーの2色展開。

耳元を華やかに彩る きらめきハートピアス

【3COINS】「キラキラハートサガリピアス」\165（税込・セール価格）

耳元を華やかに彩ってくれる、きらめきたっぷりのハートモチーフピアス。クリアストーンと小さなハートチャームが揺れるたびに上品な輝きを放ちます。愛らしいデザインながらも華奢なサイズ感なので、大人女性でも取り入れやすいはず。シルバーやゴールドに加えてピンクゴールドのようなカラーも展開されており、どれも顔まわりをぱっと明るくしてくれそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：K.Yuka