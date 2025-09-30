俳優の上川隆也さん（60）が29日、俳優の藤原紀香さん（54）らとともに舞台『忠臣蔵』製作発表会に登場。上川さんが藤原さんの印象を明かしました。

1702年に実際に起こった“仇討ち”を題材とする『忠臣蔵』。大石内蔵助役を上川さん、大石の妻・りく役を藤原さんが演じます。

作品にかける意気込みを聞かれた上川さんは「今、一堂に会してるみなさんと楽しみながらお芝居をつくっていきたいというのが第一に思っていることです」と話し、「そのうえでお客様にいかに楽しんでいただけるお芝居をお届けできるのか、そのことに誠心誠意傾けてまいりたいと思っております」とコメント。さらに「時間の末に、最後にお客様とキャストと皆で笑って終われるような、そんなお芝居をつくれたら何よりだと思ってます」と語りました。

また藤原さんの印象を聞かれると「これまで二度ご一緒させていただいて、もう信頼しかないんです。とんでもない女優さんでいらっしゃるので」と絶賛。そして「今回も、舞台稽古の期間を経て舞台の上で見せていただけるのか楽しみでしかない」と語りました。

舞台は12月に東京、2026年1月に名古屋、高知、富山、大阪、新潟（長岡）で上演される予定です。