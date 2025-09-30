　30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円安の4万5120円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万5043.75円に対しては76.25円高。出来高は6915枚だった。

　TOPIX先物期近は3138.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIX現物終値比6.93ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45120　　　　　 -10　　　　6915
日経225mini 　　　　　　 45130　　　　　　+0　　　122532
TOPIX先物 　　　　　　　3138.5　　　　　-1.5　　　 11787
JPX日経400先物　　　　　 28185　　　　　 -55　　　　 804
グロース指数先物　　　　　 745　　　　　　-1　　　　 260
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース