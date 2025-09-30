30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円安の4万5120円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万5043.75円に対しては76.25円高。出来高は6915枚だった。



TOPIX先物期近は3138.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIX現物終値比6.93ポイント高だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 45120 -10 6915

日経225mini 45130 +0 122532

TOPIX先物 3138.5 -1.5 11787

JPX日経400先物 28185 -55 804

グロース指数先物 745 -1 260

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

