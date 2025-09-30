日経225先物：30日夜間取引終値＝10円安、4万5120円
30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円安の4万5120円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万5043.75円に対しては76.25円高。出来高は6915枚だった。
TOPIX先物期近は3138.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIX現物終値比6.93ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45120 -10 6915
日経225mini 45130 +0 122532
TOPIX先物 3138.5 -1.5 11787
JPX日経400先物 28185 -55 804
グロース指数先物 745 -1 260
東証REIT指数先物 売買不成立
