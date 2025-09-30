なぜこんなに多くの人が日本への一人旅を好むのか―中国メディア

中国の財政・経済メディア、正解局は27日、「なぜこんなに多くの人が日本への一人旅を好むのか」とする記事を配信した。

記事はまず、「最近、ちょっと予想外の統計を目にした」とし、日本政府の調べによると、今年4〜6月に観光目的で日本を訪れた中国人の23．5％が「一人旅」だったことを挙げ、その割合は今年1〜3月が22．0％で、さらにさかのぼると、24年が21．0％、19年が12．2％だったと紹介した。

また、日本経済新聞が観光業界関係者の話として、中国人の「おひとりさま」は20〜40代の女性が多いと伝えたことにも触れ、中国人客全体でみても4〜6月は6割強が女性で、全世界の5割程度を大きく上回ることを紹介した。

その上で、なぜこんなに多くの人が日本旅行を好むのかについて、まず「行きやすさ」を挙げ、中国から日本各地へ向かう航空便は上海からだけでも毎日約90便と多く、飛行時間も約3時間と短く、航空券もとても安いと伝えた。

さらに「治安の良さ」や「映画やテレビ番組、アニメなどを通じて形成された国家イメージの良さ」も挙げ、「これらがおそらく、多くの中国人、特に女性が一人で日本を旅行する大きな理由だろう」と伝えた。（翻訳・編集/柳川）