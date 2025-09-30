ピエール瀧　ついにキー局地上波復帰　執行猶予が明けてから3年「やらかしたことは仕方ない」視聴者もやっと歓迎ムード

9月28日に放送された『メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜』（日本テレビ系）にゲスト出演したのは、電気グルーヴのピエール瀧だ。ピエール瀧といえば、2019年にコカインなどを使用していたとして逮捕、起訴され、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を受けていた。

「あれから6年。執行猶予が明けてから3年でようやく地上波に戻ってきた形になります。2019年3月の逮捕時は、出演中だったラジオ番組『たまむすび』（TBSラジオ）や、NHKの大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』、映画『アナと雪の女王』シリーズのオラフ役など全て降板しました。

しかし2020年からは電気グルーヴの活動を開始し、執行猶予明け後はNetflixのドラマ『サンクチュアリ −聖域−』（2023年）で重要な役を演じ、“完全復活”と見る声も多かった。2024年にもNetflixの『地面師たち』に出演し、話題になりましたね。今年も映画では『宝島』や『新幹線大爆破』に出演し、アニメ映画の『ホウセンカ』では声優にも復帰するなど、着々と実績を積み重ねています」（芸能担当記者）

逮捕時に大河を撮り直ししてまで存在を消していたNHKは、今年5月から2016年放送のNHK連続テレビ小説『とと姉ちゃん』を瀧をカットすることなく再放送したが、視聴者の間ではようやく“歓迎ムード”が生まれたようだ。X上でも、

《瀧さん地上波復帰か、やらかしたことは仕方ないとして この人やっぱ好き》

《ピエール瀧が地上波に出てるの大丈夫！？》

《今日テレビにピエール瀧が出ててビックリした 薬物は断ったのだろうか？シャングリラ好きだよ》

と好意的な書き込みが多数を占めている。

「じつは7月21日に東京MXで放送された『キッズが見てる！もしもタレントじゃなかったら』でVTR出演していましたが、今回はやはりキー局に復帰したということで話題になりましたね。もちろん、中には“まだ早い”という意見もありますが、すでにNetflixなどに散々出ているわけですから。地上波にだけでないというのもおかしな話です」（前出・記者）

事件から6年。長いと言えるのか、短いといえるのかーー。