マジック2で迎えた9月26日の楽天戦。鷹番の木下からLINEが来た。「2010年も仙台で9月26日に胴上げでしたね。小久保監督はキャプテンで残り6試合、3・5ゲーム差を逆転でした！」。気持ちも高ぶるのだろう。文面から優勝を間近にした担当記者の熱が伝わってくる。

「球場」というのは記憶を引き出してくれる。木下に言われ試合中に優勝が決まり、どんな時も冷静沈着な当時の秋山監督が、目の前の試合を忘れたかのように周囲と喜ぶ姿が浮かんだ。08年に王監督がユニホームを脱いだのも仙台だった。

リーグ優勝はベルーナドームに持ち越されたが、こちらの方がさらに記憶の引き出しは豊富だ。11年リーグ連覇を決めた試合、右翼の福田秀平がウイニングボールをスライディングキャッチし、右手を高々と掲げたのは西武ドーム。左打ちに専念し、1軍定着のきっかけをつかんだシーズンだった。時代を少し、さかのぼると05年はリーグ勝率1位が決まったのも西武ドームだ。西武にサヨナラ負けで決定し「喜ぶ気にならん」と指揮官の怒りに満ちた表情は20年たっても覚えている。

ん、待てよ。なんだか西武、多くないか？と気になって調べる。05年ソフトバンク買収以降では優勝（勝率1位含む）は昨年まで8回。うち3度が現ベルーナドームで今回で4度目だ。9分の4、ホームとビジターがあることも考えると凄い確率だ。付け加えれば15年Vはヤフオクドームの西武戦で決着。24年9月23日はベルーナドームで2位・日本ハムが西武に敗れ、小久保政権初Vが決まっている。そういえば10年も西武が札幌ドームで日本ハムに敗れたのが、優勝決定の瞬間だ。こじつけにこじつければ「9分の7」で“西武絡み”である。

ソフトバンクが優勝（勝率1位を含む）した「9分の8」を現場で見てきたが、順調に若手も育ち、今回はお留守番。息を切らせて上がった長い階段や、蜂に刺されたこともあったが、すべて懐かしく思い出される。 （福浦 健太郎）