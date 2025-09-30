【毎日王冠】３歳馬サトノシャイニング ２連勝中の好相性レースで秋へ弾みつける Ｖデータ減点２は２頭も勝ち鞍＆勝率で優勢
「毎日王冠・Ｇ２」（１０月５日、東京）
秋のＧ１戦線を占う重要ステップレース。主役は昨年の牝馬２冠馬チェルヴィニアだ。今年に入り、らしくない競馬が続いていたが、前走のしらさぎ賞で復活の兆し。得意の府中で豪脚を復活させる。一方、データ班は、このレース２連勝中と相性のいい３歳馬からサトノシャイニングをプッシュした。
▼傾向（過去１０年）
一線級が始動する天皇賞・秋へのステップレース。
▼人気
１番人気〈８・１・０・１〉
２番人気〈０・２・１・７〉
３番人気〈１・３・１・５〉
４番人気〈１・３・３・３〉
５番人気〈０・１・２・７〉
１番人気の信頼度はかなり高い。馬券内３０頭中２７頭が５番人気以内と波乱の可能性は激低。
▼ステップ
安田記念〈３・４・３・１４〉
ダービー〈３・１・０・４〉
エプソムＣ〈２・２・１・６〉
中山記念〈１・０・１・０〉
ラジオＮＩＫＫＥＩ賞
〈１・０・０・２〉
ＯＰ競走〈０・０・０・１０〉
勝ち馬全頭が重賞からの参戦。同８頭が春の東京開催から臨んでいた。
▼前走内容
勝ち馬８頭が３着以内。また、同９頭が５番人気以内に支持されていた。
▼性齢
３歳馬〈５・１・０・１１〉
４歳馬〈３・３・６・２１〉
５歳馬〈２・３・３・２３〉
６歳馬〈０・３・０・２０〉
７歳以上〈０・０・１・１５〉
勝ち鞍、勝率ともに３歳馬が頭一つ抜けている。牝馬は〈２・２・０・３〉と出走してくれば要チェック。
▼所属
美 浦〈７・７・３・３６〉
栗 東〈３・３・７・５３〉
美浦所属馬が優勢。
▼実績
勝ち馬全頭に重賞Ｖ実績があった。
▼馬格
勝ち馬７頭が前走時に４８８キロ以上と大型馬の活躍が目立つ。
▼決め手
逃 げ〈２・２・０・６〉
先 行〈３・１・５・２５〉
差 し〈２・５・２・３１〉
追 込〈３・２・３・２８〉
勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以内で通過するか、メンバー２位以内の上がりをマークしていた。
▼注目馬 全項目クリアがゼロどころか、減点１もいない。減点２はサトノシャイニングとシックスペンスの２頭だが、勝ち鞍＆勝率で勝る３歳馬が優勢とみてサトノシャイニングを推奨する。（記録室）