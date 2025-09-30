　サトノシャイニング

　「毎日王冠・Ｇ２」（１０月５日、東京）

　秋のＧ１戦線を占う重要ステップレース。主役は昨年の牝馬２冠馬チェルヴィニアだ。今年に入り、らしくない競馬が続いていたが、前走のしらさぎ賞で復活の兆し。得意の府中で豪脚を復活させる。一方、データ班は、このレース２連勝中と相性のいい３歳馬からサトノシャイニングをプッシュした。

　▼傾向（過去１０年）

　一線級が始動する天皇賞・秋へのステップレース。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈８・１・０・１〉

　２番人気〈０・２・１・７〉

　３番人気〈１・３・１・５〉

　４番人気〈１・３・３・３〉

　５番人気〈０・１・２・７〉

　１番人気の信頼度はかなり高い。馬券内３０頭中２７頭が５番人気以内と波乱の可能性は激低。

　▼ステップ　　　　　

　安田記念〈３・４・３・１４〉

　ダービー〈３・１・０・４〉

エプソムＣ〈２・２・１・６〉

　中山記念〈１・０・１・０〉

ラジオＮＩＫＫＥＩ賞

　　　　　〈１・０・０・２〉

　ＯＰ競走〈０・０・０・１０〉

　勝ち馬全頭が重賞からの参戦。同８頭が春の東京開催から臨んでいた。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬８頭が３着以内。また、同９頭が５番人気以内に支持されていた。

　▼性齢　　　　　　　

　　３歳馬〈５・１・０・１１〉

　　４歳馬〈３・３・６・２１〉

　　５歳馬〈２・３・３・２３〉

　　６歳馬〈０・３・０・２０〉

　７歳以上〈０・０・１・１５〉

　勝ち鞍、勝率ともに３歳馬が頭一つ抜けている。牝馬は〈２・２・０・３〉と出走してくれば要チェック。

　▼所属　　　　　　　

　　美　浦〈７・７・３・３６〉

　　栗　東〈３・３・７・５３〉

　美浦所属馬が優勢。

　▼実績　　　　　　　

　勝ち馬全頭に重賞Ｖ実績があった。

　▼馬格　　　　　　　

　勝ち馬７頭が前走時に４８８キロ以上と大型馬の活躍が目立つ。

　▼決め手　　　　　　

　　逃　げ〈２・２・０・６〉

　　先　行〈３・１・５・２５〉

　　差　し〈２・５・２・３１〉

　　追　込〈３・２・３・２８〉

　勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以内で通過するか、メンバー２位以内の上がりをマークしていた。

　▼注目馬　全項目クリアがゼロどころか、減点１もいない。減点２はサトノシャイニングとシックスペンスの２頭だが、勝ち鞍＆勝率で勝る３歳馬が優勢とみてサトノシャイニングを推奨する。（記録室）