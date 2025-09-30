「毎日王冠・Ｇ２」（１０月５日、東京）

秋のＧ１戦線を占う重要ステップレース。主役は昨年の牝馬２冠馬チェルヴィニアだ。今年に入り、らしくない競馬が続いていたが、前走のしらさぎ賞で復活の兆し。得意の府中で豪脚を復活させる。一方、データ班は、このレース２連勝中と相性のいい３歳馬からサトノシャイニングをプッシュした。

▼傾向（過去１０年）

一線級が始動する天皇賞・秋へのステップレース。

▼人気

１番人気〈８・１・０・１〉

２番人気〈０・２・１・７〉

３番人気〈１・３・１・５〉

４番人気〈１・３・３・３〉

５番人気〈０・１・２・７〉

１番人気の信頼度はかなり高い。馬券内３０頭中２７頭が５番人気以内と波乱の可能性は激低。

▼ステップ

安田記念〈３・４・３・１４〉

ダービー〈３・１・０・４〉

エプソムＣ〈２・２・１・６〉

中山記念〈１・０・１・０〉

ラジオＮＩＫＫＥＩ賞

〈１・０・０・２〉

ＯＰ競走〈０・０・０・１０〉

勝ち馬全頭が重賞からの参戦。同８頭が春の東京開催から臨んでいた。

▼前走内容

勝ち馬８頭が３着以内。また、同９頭が５番人気以内に支持されていた。

▼性齢

３歳馬〈５・１・０・１１〉

４歳馬〈３・３・６・２１〉

５歳馬〈２・３・３・２３〉

６歳馬〈０・３・０・２０〉

７歳以上〈０・０・１・１５〉

勝ち鞍、勝率ともに３歳馬が頭一つ抜けている。牝馬は〈２・２・０・３〉と出走してくれば要チェック。

▼所属

美 浦〈７・７・３・３６〉

栗 東〈３・３・７・５３〉

美浦所属馬が優勢。

▼実績

勝ち馬全頭に重賞Ｖ実績があった。

▼馬格

勝ち馬７頭が前走時に４８８キロ以上と大型馬の活躍が目立つ。

▼決め手

逃 げ〈２・２・０・６〉

先 行〈３・１・５・２５〉

差 し〈２・５・２・３１〉

追 込〈３・２・３・２８〉

勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以内で通過するか、メンバー２位以内の上がりをマークしていた。

▼注目馬 全項目クリアがゼロどころか、減点１もいない。減点２はサトノシャイニングとシックスペンスの２頭だが、勝ち鞍＆勝率で勝る３歳馬が優勢とみてサトノシャイニングを推奨する。（記録室）