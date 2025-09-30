ソフトバンク入団4年目の藤野恵音内野手（22）は、昨季まで3年間でウエスタン・リーグでの出場が計4試合だったものの、今季は71試合と急成長。斉藤和巳3軍監督からの一言が、藤野を変えたのだった。活躍の場を広げるべく、3月からは外野手にも挑戦。内野手として培ってきた“一歩目の速さ”を発揮して、内外野守れるオールマイティーな選手を目指していく。

22、23年の2軍戦の出場はいずれも2試合で、昨季はゼロだった藤野。「3軍では結構打っていた。“なんで上がれないんやろ”“いつ上がれるんやろか”と思っていた」。今季は71試合に出場して打率・249と飛躍を見せた。昨オフのみやざきフェニックス・リーグ中に転機が訪れたのだ。

「和巳さんからゲキを飛ばしてもらった。“野球の技術とかじゃなくて、行動とか練習の態度を見てるから。このままじゃ（2軍に）上がれないよ”と」

この言葉にハッとした。成績よりもまず大切にするべきものがあることに気付かされたのだ。まずはウオーミングアップの声出しから積極的に行うようにした。小さな積み重ねで周りからの見え方や扱いも変わり、シーズンの多くを2軍で過ごすことができたという。

これまでは二遊間がメインだった守備でも新たな一面を見せている。3月半ばに3軍に参加した際、荒金久雄コーディネーター（野手統括）から「外野手の練習もして」と指示を受けた。高校1年の夏以来となる外野の守備に「普通のフライでも打球の変化があり難しい」と苦戦することもあるが、「チャンスだ」と気合を入れて練習に励んでいる。

内野経験者だからこそ、城所龍磨2軍外野守備走塁コーチにもお墨付きをもらった“一歩目の速さ”には自信がある。スピードを生かした守備で、外野手としても信頼を得られるように人一倍の努力を続けている。「今は外野が楽しい」と笑顔が輝き、「内外野守れるオールマイティーな選手を目指したい」と今後の目標を語った。

4年前の今を振り返ると、ドラフト会議で育成1位指名されたものの“支配下でなければ進学しよう”と考えていたため、入団の決断まで2週間ほど悩んでいた。しかし生まれ育った地元の球団からの指名ということで、プロの道を歩むことにした。「施設も12球団で一番だし、練習できる環境が整っている。もちろん入って良かった」と選択に後悔はない。支配下登録に向け、自ら選んだ道を信じて挑戦を続けていく。 （昼間 里紗）

◇藤野 恵音（ふじの・けいお）2003年（平15）8月23日生まれ、北九州市出身の22歳。小2時に軟式野球の徳力パワーズで競技を始める。中学時代は小倉リトルシニアに在籍。戸畑では高校通算16本塁打。甲子園出場なし。背番号122。1メートル81、78キロ。右投げ右打ち。