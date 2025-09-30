◇九州六大学野球秋季リーグ戦優勝決定戦 西南大21―2北九大（2025年9月29日 福岡・オクゼン不動産スタジアム）

西南大が65年ぶりの春秋連覇を決めた。7勝3敗でリーグ戦首位に並んだ北九大との決定戦を21―2の圧勝で制した。安川喬矢（4年）の5回満塁弾など3本塁打を含む19安打を放ち、リーグ戦から通算3試合連続2桁得点で北九大に3連勝。西南大の春秋2季連続優勝は1960年以来。

星の差2つからの逆転。西南大連覇の原動力は猛打だった。安川の満塁弾など3本塁打を含む19安打で圧倒した。「打席では常に振っていく。攻めの打撃を全員が心がけた」と栗山雅也主将（4年）。6月の全日本大学選手権で2試合連続2桁得点し初の8強入りを果たした自信は確かだった。

3番・矢野智也（3年）が3回に先制ソロ。5回に左右両打ちの2番・安川が「選手権で打てて自信になった。常に強く振ることを意識している」と左に満塁本塁打を決めると、リーグMVPと首位打者に輝いた1番・合田侑聖（4年）は「自分が打てばチームが乗る」と7回2ラン。3発のアーチが北九大の戦意を失わせた。

2位で迎えた27、28日の最終週。直接対決で首位・北九大に連勝し首位に並び決定戦も圧勝。この3試合すべて2桁得点の猛攻に東和樹監督は「頼もしい以外に言葉がない。神宮の負けたら終わるトーナメント経験が生きている」と驚くしかなかった。決定戦を含めた11試合中2桁得点6度。明治神宮大会出場を争う全九州大学選手権（10月25日開幕）もこの勢いで制する。 （中島 泉）

▽最終順位

（1）西南大 7勝3敗

（2）北九大 7勝3敗

（3）九国大 6勝4敗

（4）久留米大4勝6敗

（5）福岡大 4勝6敗

（6）九大 2勝8敗

※4、5位は規定による。西南大、北九大、九国大は九州大学選手権に出場

≪8季ぶりV逃す≫北九大は最終週の連敗を引きずり大差で敗れ、21年秋以来8季ぶりの優勝を逃した。山本浩二監督は「気持ちで負けていた。4年生主体の西南大に対して1、2年生が多いうちは受け身になった」と敗因を挙げた。打線は6回に小畑仁誠（3年）の適時打で2点を返すのがやっと。指揮官は「メンタル面の強化が必要。いい勉強になった」と若いチームの成長に目を向けた。