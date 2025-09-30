８人の騎手・調教師が２８日に開催された馬サブロー創刊２５周年記念「ファンの集い」（デイリースポーツ主催、特別協賛ｎｅｔｋｅｉｂａ）に顔をそろえ、約４００人のファンを楽しませた。なかでもスプリンターズＳで悲願のＧ１初制覇を果たしたばかりの三浦皇成騎手（３５）＝美浦・鹿戸＝が登場すると、会場は大きな拍手に包まれた。激戦の喜びや過去のレースの振り返り、さらにはプライベートの質問にも笑顔で応じ、会場を沸かせた。

歓喜の余韻に包まれ、この日の“主役”に割れんばかりの大歓声が注がれた。スプリンターズＳを制し、１２７度目の挑戦でデビュー１８年目にして悲願のＪＲＡ・Ｇ１初制覇を飾った三浦は『今日の主役です』と書かれたタスキを掛けて登場。「花を添えるわけじゃないですけど、気合を入れて乗ってきました。そして馬サブロー２５周年、本当におめでとうございます！」と笑顔をはじけさせながらあいさつした。

思い出のレースに挙げたのは、ウインカーネリアンで制した２２年関屋記念。「“ベリーベリーハッピー”です。きょう（スプリンターズＳを）勝つつもりだったので、このレースを選びました」と話し、会場に流れる映像を見ながら外枠から押し切ったレースを自ら回顧。「この馬はけがで１年休んでいたし、格別だった。勝負強い馬で、きょうも差し返されそうになって盛り返してくれた。この競馬があったから、きょうにつながった。彼をＧ１馬にできたのが本当にうれしい」と改めて喜びをかみしめた。

質問コーナーでは「田辺さんや五十嵐さんは家族ぐるみで仲がいい。戸崎さんには前からオファーしているけど、一度もご飯に連れて行ってもらってません」と笑わせ、得意料理については「休みの日は仕入れから始める。最近はパスタが好きで、この前は鹿肉でボロネーゼを作りました。いつかＹｏｕＴｕｂｅから声が掛かるんじゃないかと思ってます」と“ユーチューバー戸崎圭”をいじりながら明かし、ＹｏｕＴｕｂｅでの料理対決にも意欲を見せた。

会場の熱気が最高潮に達する中、最後は「ウインカーネリアンでスプリンターズＳを勝たせてもらいました。これからは海外も視野に入ってくると思うので、そこでも頑張っていきたい」と決意を語ると、場内は大きな拍手と歓声に揺れた。