リーグ優勝の歓喜もつかの間、サバイバルのゴングが鳴る。ソフトバンクの倉野信次投手コーチ（51）が29日、10月15日からのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）までの競争でメンバーを見極めると明言した。右肩のコンディション不良からの復帰を目指すロベルト・オスナ投手（30）らリリーフ3投手が1軍に昇格し、きょう30日の日本ハム戦はブルペンデーで“救援バトル”が繰り広げられる。

CS突破、日本一奪回へ向けて、しっかりと現状を見極める。この日、みずほペイペイドームの投手練習を見守った倉野投手コーチは「ここからはCSのメンバー争いになるということは、投手陣に明日はっきり伝えるつもりです」と明言した。

あくまでも「勝つために」を最優先する方針だ。「当然、ほぼ決まってるメンバーもいますけど、シーズンの成績ではなく、今状態の良い人を選ぶことが大事。監督にも試合で勝つ確率が高いメンバーを選んでいこうと話をしてもらいました」と続けた。

きょう30日の日本ハム戦はブルペンデーの予定で、いきなり“救援バトル”のゴングが鳴る。開幕当初は守護神を任されながら右肩のコンディション不良で6月中旬から戦列を離れているオスナに加え、上茶谷、津森が1軍に昇格予定。23日のオリックス戦で2回1安打無失点に抑え、ロングリリーフとしても期待される伊藤がプロ初先発に臨む。

投手陣はリーグトップのチーム防御率2・40を誇る。盤石だった先発、救援陣ともに原動力となったのがハイレベルなチーム内の競争だ。きょう30日を含めて残り3試合。10月5日のロッテ戦がシーズン最終戦だが、現在ファームの投手にもチャンスはある。その後もライブBP（実戦形式の打撃練習）、みやざきフェニックス・リーグなどで見極めていく方針だ。

一方でタイトル獲得のサポートも念頭に置いている。松本裕の最優秀中継ぎ（44ホールドポイント）は確定。モイネロが防御率1・46、大関が勝率・722（13勝以上が条件）、杉山が30セーブでトップを走っている。また、勝利数では有原と大関が、14勝でトップの日本ハム・伊藤と1差だ。勝率・800のモイネロは勝てば13勝目で最高勝率の条件をクリアしてトップに立つ。倉野コーチは「CSの準備を最優先に考えながら、どうしていくかを話し合っていくつもりです」と話した。

昨年はDeNAとの日本シリーズで悔しさを味わった。今季こそは日本一へ。準備を万全に整えてポストシーズンへ向かう。（木下 大一）