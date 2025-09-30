８人の騎手・調教師が２８日に開催された馬サブロー創刊２５周年記念「ファンの集い」（デイリースポーツ主催、特別協賛ｎｅｔｋｅｉｂａ）に顔をそろえ、約４００人のファンを楽しませた。

ＪＲＡ通算１１１０勝を誇る国枝栄調教師（７０）＝美浦＝と、３冠馬コントレイルなどの名馬を送り出してきた矢作芳人調教師（６４）＝栗東＝が豪華対談を行った。東西を代表するトレーナーが壇上にそろうと、会場は大歓声。矢作師をアグレッシブだと表現した国枝師に対し、矢作師は「国枝先生のことを悪く言う人は聞いたことがない」と人徳の高さを強調した。

調教師としてのスタイルは全く異なる。馬の個性の見極めで大切にしていることについて問われると、国枝師は厩舎での反応を重視と回答。「馬の目つきで『まだこの馬は余裕があるかな』というのを見ている。スタッフが的確に把握して、いい気分で競馬に向かってもらいたい」と話すと、矢作師は「馬選び、適性など全て答えがない。野生の勘です。正解がないから常に新しいことを考えていかないと」とデータはあまり重視しないことを明かした。

この馬は走ると確信した瞬間については「生き物なので半分は当てずっぽう（笑）」と笑う国枝師。それでもＧ１・９勝のアーモンドアイには「入厩して最初のキャンターで普通じゃないなと。フットワークが全然違うので、こんな馬いるんだろうかと思った」と目尻を下げる。一方の矢作師はコントレイルについて「１本目の追い切りで、見てすごいなと衝撃的だった。走る馬って速いように見えなくて、時計を見たらすごく速い」と当時の興奮を振り返った。

対談の最後にはサプライズ発表も飛び出した。国枝師が「今年は男馬でのクラシックを獲りたいので、（戸崎）圭太に頑張ってもらい、アマキヒで菊花賞を勝ちたい」と、３冠牝馬アパパネの子であるアマキヒ（牡３歳）の菊花賞（１０月２６日・京都）参戦を表明。来年２月の定年退職を前に、初の牡馬クラシック制覇を狙うことを宣言した。