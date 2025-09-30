ミャンマーにある特殊詐欺拠点から特殊詐欺電話の「かけ子」をしたとして検挙された少年（１６）を現地の詐欺グループに紹介したとして、愛知県警は２９日、職業安定法違反（有害業務目的紹介）の疑いで福岡県八女市の無職松本枝実子容疑者（３５）を逮捕した。警察は捜査に支障があるとして、認否を明らかにしていない。

逮捕容疑は、氏名不詳者らと共謀し、昨年１１〜１２月、「リクルーター」として、少年を中部空港（愛知県常滑市）からタイへ渡航させて、現地の特殊詐欺グループに紹介した疑い。

少年は現地で１日１０時間ほど、日本へ特殊詐欺電話をかけていたとみられる。今年２月、ミャンマーとの国境付近でタイ当局に保護されて帰国。愛知県警が詐欺容疑で２度逮捕し、名古屋家裁が７月、初等・中等（第１種）少年院送致とする保護処分を決定した。

ミャンマーは２０２１年にミャンマー国軍がクーデターを起こした後、国内情勢が不安定となり、約１３０の少数民族の武装勢力がそれぞれ支配地域を維持し、ミャンマー国軍の手が及ばない状態だ。タイに近いミャンマーの国境地帯では、その武装勢力と手を結んだ中国系、日本系などの特殊詐欺グループがいくつも存在し、カジノリゾートの跡地などに狷端貂承愁織Ε鶚瓩鮹曚い拭Ｆ端貂承愁哀襦璽廚蓮中国人、タイ人、インド人、インドネシア人、フィリピン人、日本人など、３０以上の国から、数百人から数千人も監禁し、それぞれの国に特殊詐欺を行わせていたとみられる。

これまでの他のリクルーターの逮捕者の裁判などで、リクルーターたちは、オンラインゲームで少年たちと知り合い、相談に乗るなどして手なずけ、「衣食住の面倒をみる」「稼げる仕事がある」「タイに来れば」などとタイに誘いこんだことが分かっている。

詐欺事情通は「ミャンマーの特殊詐欺グループは、ターゲットを観光国として安全そうなタイに誘いこみ、そこから川一本隔てたミャンマーに誘拐・監禁し、特殊詐欺をやらせていた。指示役の下にいるリクルーターが実行役を集めるなど、闇バイト事件と同じ構造となっており、今後は指示役、黒幕の解明が進められています」と指摘する。

警察の捜査はどこまで及ぶのか。