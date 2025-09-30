広島・新井貴浩監督（４８）が来季も指揮を取ることが決まった。３年目の今季は、９月までＶ争いやＣＳ争いをした昨季とは一転、球宴前に早々とＶ争いから脱落した。７月９日を最後に勝率５割を一度も上回ることなく低迷し、すでに５位以下も確定。借金２の４位だった昨季から、数字上でも大きく成績を落とした想定外の失速は、いかにして起きたのか。

低迷を振り返る上で触れざるを得ないのが、７月だ。４勝１６敗３分けの大失速。歯車が大きく狂ったのは、攻撃陣だった。２３試合で総得点４６。貧打線は自軍投手陣にも「失点できない」といった過度の圧力がかかる形となり、７月の与四死球数は８１と激増した。ロースコアの展開に投手が持ちこたえることができず、ことごとく接戦を落とした。

５勝２０敗と失速した昨年９月とは、要因も異なる。投打のスタミナ切れといった選手に起因するものではなく、そもそも首脳陣のタクトがハマらなかった。

打線は６月１８〜２８日の中日戦まで上位６人全て同じ顔ぶれ。１番・大盛からファビアン→小園→モンテロ→坂倉→末包と左→右で組んだジグザグ打線は、２ケタ安打３試合、１試合平均３・８得点と一定の機能は見せていた。

だが、さらなる得点力アップを目指した結果、逆に機能不全に陥った。特に６月５本塁打１７打点、打率３割４分８厘と２番で機能していたファビアンを４番へ移したことが、完全に裏目に出た。７月は打率１割４分９厘、１本塁打６打点と状態が下降。加えて周囲もことごとく、要所でつながりを欠く打撃に終始した。

ファビアンに代わる爍家崔気鍬瓩睫汰した。上本、末包、矢野、田中、中村奨、野間、菊池、中村健、羽月、大盛、二俣と実に１１人を起用。だが、ファビアン以上の存在を見いだすまでには至らず。この間、得点能力も著しく低下。朝山・小窪の２人の打撃担当コーチはファビアンの２番復帰を複数回、提案したが、試合当日の打順について最終的な権限を持つ新井監督、藤井ヘッドは、ファビアンの中軸起用にこだわった。

もっと早く方針を再転換していれば…。指揮官にとっても、今季の自らのタクトを顧みる上で、大きな反省材料となったはずだ。７月３１日に再びファビアンを２番に戻すまで、８〜１５日、１９日から球宴休みを挟んで３０日まで２度の７連敗。７月は貯金２の２位で突入したが３１日には借金１０の５位まで転落した。この時点で首位・阪神とは１５ゲーム差以上離された。目指したはずの７年ぶりＶは、この時点で事実上、ギブ・アップを余儀なくされた。