打率.318、5本塁打、12打点の大活躍

メジャーリーグ機構（MLB）は29日（日本時間30日）、ア・ナ両リーグの週間最優秀選手（MVP）を発表した。ナ・リーグではカブスの鈴木誠也外野手が今季2度目の受賞を果たした。ア・リーグはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が今季3度目の受賞となった。

鈴木は6試合出場して打率.318、5本塁打、12打点。OPS1.420と大活躍した。25日（同26日）の本拠地・メッツ戦からの4試合で5本塁打、10打点の大暴れを見せた。

週間MVPは2022年4月11〜17日、2025年5月19〜25日以来、自身3度目の受賞となった。カブス選手が1シーズンで複数回受賞するのは2015年にサイ・ヤング賞を受賞したジェイク・アリエッタ以来10年ぶりの快挙だ。

ジャッジは6試合に出場して、打率.450、4本塁打、9打点、OPS1.693をマークした。通算15度目の受賞となった。週間MVPを15度以上受賞したのは史上4人目。通算回数ではバリー・ボンズに並んで歴代2位となった。（Full-Count編集部）