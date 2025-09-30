「お笑いの日」乃木坂46・M!LKらが“この日限りのコラボ”「ミュージックブロック」出演者解禁
【モデルプレス＝2025/09/30】TBSでは、10月11日午後2時から8時間にわたって『お笑いの日2025』を生放送。この度、人気アーティストとのコラボレーション企画「キングオブミュージックバトル」の詳細が発表された。
午後2時からの「『お笑いの日』第一部」生放送のMCを務めるのは、かまいたちとチョコレートプラネット。さらに、スペシャルサポーターにはSixTONESのジェシーと田中樹が決定し、全国と中継を繋ぎ「お笑い夢のコラボ祭」をテーマに日本全国を笑顔にしていく。
番組では、人気芸人と一流アーティストがこの日のために日々練習を重ねた、スペシャルコラボレーションパフォーマンスを生披露。 歌・ダンス・演奏などミュージックに関する様々なコラボが実現する。
【ミュージックブロック出演アーティスト】（※50音順）
SixTONES ジェシー・田中樹／ToshI（龍玄とし）／豊原江理佳／乃木坂46／M!LK
【ミュージックブロック出演芸人】（※50音順）
青木マッチョ（かけおち）／AMEMIYA／荒川（エルフ） ／石井（さや香）／HG（レイザーラモン）／長田庄平（チョコレートプラネット）／オダウエダ／おたけ（ジャングルポケット）／金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）／かみちぃ（ジェラードン）／キンタロー。／金ちゃん（鬼越トマホーク）／熊元プロレス（紅しょうが） ／3時のヒロイン／庄司智春（品川庄司）／都留拓也（ラパルフェ）／野田クリスタル（マヂカルラブリー）／信子（ぱーてぃーちゃん）／原西孝幸（FUJIWARA）／ほしのディスコ（パーパー）／松井ケムリ（令和ロマン）／やす子／りなぴっぴ（リンダカラー∞）
また、 「『お笑いの日』第一部」MCのかまいたちとチョコレートプラネット、そしてスペシャルサポーターのSixTONES・ジェシーと田中の大きな笑顔が印象的なビジュアルも完成。生放送はもちろん、SNSなどでもビッグスマイルがあふれる『お笑いの日』を象徴するキービジュアルとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
