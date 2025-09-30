今だ！ イメチェンだーーッ！【40・50代】失敗せずこなれる♡「最旬ヘア」

いよいよ秋らしいムードが漂い始めた、今日この頃。秋になると、ちょっぴり重さを感じるクラシカルなヘアスタイルが気になってくる、という人もいるはず。夏までの軽やかなテイストから、ガラッと方向転換することで、シーズンムードを楽しめそう。今回は、そんな今の気分にぴったり合う、「最旬ヘア」をピックアップ。40・50代の秋のイメチェンを成功させてくれそうな、お手本ヘアスタイルをご紹介します。

秋色に染めた軽快なフレンチボブ

ヘアスタイリストの@naokisakonさんが、「dry french bob.」と紹介しているこちらのボブ。重みを残した毛先を外はねにし、軽快な動きをプラスしています。カラーリングは、オレンジとピンクが配合されており、秋冬に恋しくなるぬくもりのある色味です。可愛いイメージがあるフレンチボブですが、暗めの髪色で仕上げることで、40・50代にふさわしい落ち着きを兼ね備えられます。

クセやうねりを味方につける

「ウェーブや癖を活かすcutが得意です」とコメントしている、@naokisakonさん。ぱつんと揃えた毛先でシャープなカットラインを作った上で、表面にだけふんわりとした躍動感を残しています。直毛の場合は、ニュアンスパーマで緩くカールさせてもOK。大胆過ぎないイメチェンにもぴったりな、カジュアルなフレンチボブはこの秋のムードにぴったり合う最旬ヘアと言えるかも。

秋の装いと好相性な短めレングス

@naokisakonさんが「首が長く見える」と紹介する、襟足ギリギリまでカットしたフレンチボブ。カラー、質感ともに重みがあるものの、大胆に短くしたことで、スッキリとスタイルアップしたように見えそうです。これからのおしゃれの必需品である、ストールやマフラー、襟にボリュームのあるアウターで首を覆っても、もたつかず秋冬らしいスタイリングを存分に楽しめるはず。

個性が光る顔まわりカット

フレンチボブの顔まわりに、アレンジを加えたカット。厚く下ろした前髪や頬に沿う短い曲線が、顔の余白をカバーしながら、あどけなさを醸します。襟足を首側に寄せているため、後頭部はコロンと丸みを帯びたシルエットに。カーブを描くアウトラインは、髪のボリューム感アップを演出してくれるポイントになりそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naokisakon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S