義母の謎すぎる発言「あなたって、お尻が軽いよね」　困惑する嫁、夫のフォローで事なきを得る

悪気のない一言が思わぬ誤解を生むこともある。嫁姑の間ではなおさらだ。投稿を寄せた50代女性（教育・保育・公務員・農林水産・その他）は、義母との会話で凍り付いた経験があることを明かした。

これまで「良好な関係を築いてきたと思っていた」という義母から、ある日突然

「〇〇ちゃん（女性）って、おしりが軽いよね」

と衝撃的な言葉をかけられた。（文：長田コウ）

夫が「それってどういう意味？」と聞くと…

この発言を聞いた瞬間、女性は「え？尻軽ってこと？私がなにかした？？」と驚きが隠せなかったそう。義母は特に悪びれる様子もなかったようで、女性はますます困惑してしまった。

そんな気まずい空気を救ったのが、そばにいた夫だった。夫が実の母に対し、「それってどういう意味？」と聞くと、謎が解決した。

「よくよく聞いてみると『腰が軽い（すぐ行動するタイプ）』と言いたかったようなのです」

単なる言い間違いだったものの、女性は「びっくりするやら呆れるやらで」しばらく声が出なかったという。意味が分かれば笑い話だが、言われた瞬間は驚いたに違いない。

※キャリコネニュースでは「義父母に言われた衝撃的な一言」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/ND7F2MDH