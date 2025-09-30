店員に「うちは安いタイヤは置いてないよ！」と言われて即退店した男性 → 「その後、そのショップ 閉業してました」

せっかく訪れた店で門前払いをされたことはあるだろうか。投稿を寄せた60代男性が「そろそろマイカーのタイヤも交換時期が来るな〜」と、某大手タイヤメーカー系のショップに見積もりに出かけたときのこと。

店員は、開口一番こんなセリフを言い放ったという。

「『うちは安いタイヤは置いてないよ！安いタイヤが欲しいならカーアクセサリーショップに行ったほうが早いよ！』って即行言われて、即退店」

どういうわけか、店員は男性が安いタイヤを目当てに来店したと決めつけてきたらしい。（文：林加奈）

「ジーパンではレストランはもちろん、ロビーにも行けません」

しかし少なくとも、訪れた客に対していきなり放つ言葉ではないだろう。他の客にも同様の態度をとっていたのかは不明だが、男性は

「その後そのショップ 閉業してました」

と、当然の結末を明かした。

店員から門前払いされたエピソードはまだある。神奈川県の50代女性は、都内にある某有名ホテルが開業して間もない頃に、若いドアボーイからこんなことを言われた。

「ジーパンではレストランはもちろん、ロビーにも行けません」

女性は結局、入るのを諦めたという。

「ブランドのジーンズでダメージドではないし、おしゃれではいていたので非常に失礼だと思った」

と怒りをあらわにする。開業したばかりの高級ホテルで、ドレスコードが厳格に運用されていたのだろう。しかし、おしゃれなブランドジーンズまで一括りにしてしまうのは、あまりに杓子定規な対応と言わざるを得ない。

女性は「最近も（別の場所の）その系列ホテルにたまに行くけれど、ジーパンどころかひどい服装の人が多いのに...」と不満をつづった。

