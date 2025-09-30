フィギュアスケート女子で、２０１８年のＧＰファイナル女王・紀平梨花（２３）＝トヨタ自動車＝が２９日、アイスダンス挑戦を発表した。今年のアジア大会銅メダルの西山真瑚（しんご、２３）＝オリエンタルバイオ＝と新カップルを結成し、シングルとの二刀流で活動する。右足首のケガでシングルでの２６年ミラノ・コルティナ五輪出場は絶望的となっていたが、新たな挑戦で可能性が再燃。「どのチャンスもつかめるように努力していきたい」と意欲を燃やした。

紀平のミラノ五輪出場の可能性が“復活”した。この日、アイスダンスへの挑戦と西山との新カップル結成を電撃発表。オンラインで会見し「ワクワクする大きなチャレンジ。全力で頑張っていきたい」と胸を躍らせた。西山は昨季まで田中梓沙と「あずしん」として活躍した実力者。「目標を一緒につかめるように努力したい」と言葉を並べた。

右足の距骨疲労骨折から復帰を目指していた紀平は、五輪選考会を兼ねる１２月の全日本選手権につながる中部選手権の欠場を１６日に発表。シングルでのミラノ五輪出場の可能性は消滅していた。カナダを拠点にする２人は一緒に滑る機会もあり「目指すところは同じということもあり、組んでみようとなった」と西山。関係者によれば、紀平は８月末からカナダで西山と練習を重ねていたという。

紀平にとっては悲願の五輪への挑戦だ。１５歳ながら１試合でトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）３本を成功させるなど、実力は日本トップも年齢制限のため出場がかなわなかった１８年平昌五輪。４回転を武器に挑戦した２２年北京五輪は、右足首のケガで選考会を欠場。「やはり五輪は意識するもの」と紀平。「可能性がある限りは挑戦せずにいる選択は違う」と胸中を明かし「諦めず、どのチャンスもつかめるよう努力していきたい」とうなずいた。

「りかしん」は、全日本につながる西日本選手権（１１月１日）でデビュー予定。演目はリズムダンスが「Ｍａｍｂｏ Ｎｏ．５」、フリーは「もののけ姫」となる。アイスダンスで日本勢は個人の五輪出場枠はなく、団体１組の座を他の組と争う。まずは国際大会に参加可能な最低技術点取得が目下の目標となるが、条件クリアは簡単ではなく、５年後の五輪も現実的に見据えている。それでも「急ピッチで仕上げていった先に結果がついてくる。（五輪を）意識しつつ、出来ることを尽くしたい」と紀平。夢舞台を最後まで諦めるつもりはない。（大谷 翔太）

◆紀平 梨花（きひら・りか）２００２年７月２１日、兵庫・西宮市生まれ。２３歳。５歳でフィギュアスケートを始める。１４歳だった１６年９月のジュニアＧＰシリーズ・スロベニア大会で、史上７人目の３回転半ジャンプ成功者。シニアに転向した１８年には、０５年浅田真央以来となるＧＰデビューシーズンでのファイナル制覇を達成。１９、２０年全日本選手権、四大陸選手権優勝。１５５センチ。

◆西山 真瑚（にしやま・しんご）２００２年１月２４日、東京都出身、２３歳。６歳から競技を始め、中学３年でカナダ・トロントに渡り、クリケットクラブで羽生結弦さんらと練習。２０１９、２０年全日本ジュニア優勝。２３年からアイスダンスで田中梓沙とカップル（愛称・あずしん）を組み、同年と２４年に全日本２位。２５年アジア大会銅メダル。２５年７月に田中とのカップル解散を発表。１７２センチ。

◆「りかしん」の五輪代表を争うライバル

▽「うたまさ」 昨季全日本選手権覇者の吉田唄菜（うたな、２２）、森田真沙也（２１）＝木下アカデミー＝組。

▽「いくこう」 ５月にカップルを結成した櫛田育良（いくら、１７）＝木下アカデミー＝、島田高志郎（２４）＝木下グループ＝組。

◇アイスダンス 「氷上の社交ダンス」と呼ばれ、音楽に合わせたターンやステップ、リフトで表現力や同調性などを競う。７６年インスブルック五輪から正式種目になり、日本勢の最高位は０６年トリノの渡辺心、木戸章之組と、１８年平昌の村元、リード組の１５位。欧米やロシアが表彰台の常連。シングルはショートプログラム（ＳＰ）とフリーで争うが、アイスダンスはリズムダンスとフリーダンス。