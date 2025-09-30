長嶋茂雄さん（享年８９）はグラウンド上はもちろん、グラウンド外でも絵になる男だ。監督時代を取材した軍司敦史カメラマンが、過熱するミスター撮影合戦の秘話を明かした。

まずい。焦った。室内練習場を出た長嶋監督が、駐車場の隅に置いてある黄色い自転車へ向かって歩き始めた。背番号３が復活し、朝から晩までミスターの一挙手一投足を追いかけた２０００年の宮崎キャンプ。豊富な話題の中で、３番のお披露目とともにカメラマンが狙っていたのが、自転車に乗る姿だった。

ただの自転車じゃイマイチ“絵”にならないが、関係者がプレゼントしたのは時価１２〜１３万円、１８段ギアを装備した本格的なマウンテンバイク（ＭＴＢ）。ハンドルや泥よけの下に「３」のシールが貼ってある。キャンプ地の宮崎県総合運動公園は、敷地内にグラウンドやブルペン、室内練習場が点在している。フットワークのいいミスター。気になる選手の練習を見に行くには、最適な移動手段なのだ。

欲しいのは自転車でさっそうと走るショット。撮るには、スピードが乗る所を予想して先回りするしかない。肩に担いだ望遠レンズを無造作に置いて身軽になり、全力で駆け出した。自転車にまたがる姿を撮影しているライバルたちには目もくれない。おかげで１番手をキープした。

すると、背後に自転車の気配を感じた。ピントを目測で合わせると、意を決して全力疾走のまま振り返り、バババババと連写した。そんな姿がコミカルに映ったからだろう。「カメラさん、撮れましたか〜」の言葉と笑顔を残して、黄色のＭＴＢはスピードを上げた。疲れ果てた我々を置き去りにして、あっという間に視界から消えた。

「今の自転車は速いね。若者が夢中になるのが分かるね。乗り心地？ 最高」とご機嫌のミスター。こちらを見て得意顔の１枚には、後れを取ったカメラマンの姿も映り込んでいて、今でも２５年前の取材合戦を思い出す。カメラマン人生で、全速で走りながら撮影したのはこの時だけ。以来、全力疾走さえしていない。

◆軍司 敦史（ぐんじ・あつし）１９６９年、茨城県生まれ。９２年入社。巨人やアテネ五輪、ドイツＷ杯などを取材。写真部長。