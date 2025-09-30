ＡＢＣテレビは３０日、「探偵！ナイトスクープ」（金曜・後１１時１７分）の新探偵に決まった漫才コンビ「バッテリィズ」のエースの初登場回が１０月３日に。また、令和ロマンの松井ケムリが１０月１０日決まったことを発表した。

万雷の拍手で迎えられたエースは、「ほんとに子どものころから番組を見ていたので、Ｍ―１の決勝に行った時よりうれしかったです」と選ばれた時の感想を満面の笑みで明かした。また、生まれる前から放送されている番組だけに「探偵になれるかな？ とか、考えたこともなかったです」と、いまだ夢見心地の様子。さらに「今、オープニング曲が流れたじゃないですか。正直、スッーと涙が出てきちゃって」と言えば、円広志特命局長から「いつ、涙ふいたん？」とつっこまれ、「すっーって、すすりました」と笑わせた。

エース探偵のデビュー作は「どっちが大変？前歯がない人ＶＳ奥歯がない人」。前歯がない人と、奥歯がない人では、どちらが大変か調べてほしいという依頼に、エースは「一発目、これじゃないとダメですか？ もっと（違う依頼が）来てるはずでしょ。この番組は、変なことばっかりなのは分かってたんです。だから心の準備はできてたんですよ。にしても、それを上回るぐらい変な依頼で…」と、ボヤキが止まらなかった。

まずは、前歯のない人、奥歯のない人を探すことになり「とんでもなく失礼ですよ」とポツリ。また、デビュー作のため、世間の人はエースが探偵と知らないこともあり「大変でした。でも、とりあえず必死で全力でやってきたので、見てほしいです」と力を込めた。

ＶＴＲの冒頭で、伝説の“探偵マイク”をスタッフから渡されると「これはうれしいわ。気合入ってきた」と大喜び。そこへ到着した依頼者の女性が探偵就任を祝福すれば、テンションが上がり思わずハグする場面もあった。エースの地元でもある大阪市西成区で調査を開始すると、安心したのか、次々と前歯のない人、奥歯のない人を探し出し、「あるある」を聞き出した。エースの底抜けに明るいインタビューに、強烈な爆笑エピソードも続出。結果はオンエアを見てのお楽しみとなる。