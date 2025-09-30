赤楚衛二×カン・ヘウォン、テレ東で“ピュア・ラブストーリー”【コメント全文】
俳優の赤楚衛二が主演、カン・ヘウォンがヒロインを務めるテレ東のドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（毎週月曜 後11：06）が、来年1月12日からスタートする。「ドラマプレミア23」では、久々となるピュア・ラブストーリーで、“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ているのに食べると味は違う、日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描く。
【個別カット】ピュア・ラブストーリーを届ける赤楚衛二、カン・ヘウォン
赤楚がテレ東の作品で主演を務めるのは「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」以来。カンは日本の地上波ドラマは初出演ながら、日韓のスタッフ陣とやり取りし、多くの日本語せりふもこなす。
Netflixでの世界独占見放題配信が決定しており、配信は各話地上波放送と同時タイミングから開始予定。
■赤楚衛二
Q.ドラマのご出演が決まったときのお気持ちや、台本を読んだ感想をお聞かせください。
最初にお聞きしたときは、「キンパとおにぎり」という題名に驚いて、「どんなドラマだろう？」と（笑）全く想像ができなかったのですが、いざ台本を読んだら、大河とリンのやり取りなど、登場人物たちの心情描写が丁寧に描かれているラブストーリーでした。なおかつ、次はどうなるんだろうというワクワク感もあり、文化や価値観の壁を乗り越えるためにお互い補っていく姿が、とても愛らしく感じる台本だなと思いました。
Q.演じられる役の注目ポイントや、見どころを教えてください。
大河は大学生のころに陸上で挫折を経験しているんですが、そこから全然前に進めていないんです。なんとなく生きているなか、リンと出会ってどうやって大河が変化していくのかは、見どころかなと思います。
Q.ドラマを楽しみにしている視聴者の皆様にメッセージをお願いいたします。
大河やリンをはじめ、登場人物全員がとにかく愛らしいキャラクターなので、ぜひ温かく見守っていただけたらと思います。
■カン・ヘウォン
Q.ドラマのご出演が決まったときのお気持ちや、台本を読んだ感想をお聞かせください。
お話を聞いた際は、本当にうれしかったです。同時にどう演じるべきか、とても考えました。初めて台本を読んだときは、主人公たちの年齢も私と同じぐらいですし、“夢に向かっていく”という共通点があり、その思いに共感しているうちに物語の世界に引き込まれてしまいました。
Q.演じられる役の注目ポイントや、見どころを教えてください。
大河とリンの関係性や、それぞれが夢に向かう過程を見ていただきたいです。そしてリンだけではなくて、他のキャラクターもそれぞれたくさんの魅力があるので、その点にも注目してほしいです。
Q.ドラマを楽しみにしている視聴者の皆様にメッセージをお願いいたします。
このドラマの放送は冬ですが、暑い夏に撮影しました。恋愛ロマンスだけではなくて、魅力的なキャラクターたちそれぞれのヒューマンドラマが描かれていて、共感できるポイントもたくさんあります。ぜひご覧ください！
＜あらすじ＞
小料理店「田の実」でアルバイトを始めて３年になる長谷大河（赤楚衛二）は、かつては大学駅伝のエースとして将来を期待されていたものの、成績不振で挫折した過去を持つ。今は特別な夢があるわけではないが、店主に新メニュー考案を任せられるなど少しずつ仕事にやりがいを感じ始めていた。一方、アニメーションを学ぶため、韓国から留学している大学院生のパク・リン（カン・ヘウォン）は、課題の制作に追われる日々。
なんとか課題を締め切り間際に提出し安堵したのもつかの間、今度は学生寮を退去してほしいとの解約通知が…。しかし外国人には、日本での住まい探しは一筋縄ではいかず心身共に疲弊していく…。そのとき2人は「田の実」で偶然の出会いを果たす。大河が振る舞ったおにぎりに感動し、空腹と疲れた心がじんわり満たされていくリン。おいしそうに頬張るリンの笑顔に目を奪われる大河。そして目が合った瞬間、あらがえないほどのときめきが、2人の間を駆け抜けた。
