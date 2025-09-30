お米の高値はいつまで続く？下がるのは来年秋口の可能性も…今後の価格を左右する鍵と国産米の未来

私たちがほとんど毎日食べているお米。けれど、生活の中に当たり前にあるものだからこそ、実は知らないことも多いもの。おいしい炊き方や上手な保存方法など、知っているようで知らない話を、お米に魅了されて新聞記者から米農家に転身し、現在は「お米ライター」として活躍する柏木智帆さんが綴る。

新米の季節です。とれたてのお米を存分に楽しみたいところですが、お米の価格の行方にやきもきしている人が多いのではないでしょうか。

2024年夏、お米がスーパーなどの店頭から消え、秋に新米が出回ってからも価格は上昇。今年の春先には店頭小売平均価格が5キロ4000円を超えました。5キロ2000円程度の備蓄米が放出されると店頭小売平均価格は3000円台にまで下がりましたが、いま再び4000円台に値上がりしています。

今後、お米の価格はどうなっていくのでしょう。

高値にもかかわらず購入量は増加

お米が品薄になったり、価格が上がったりしたことで、お米はあって当たり前ではないことを思い知らされたという人もいるのではないでしょうか。

たとえば、小麦が品薄になったり高くなったりしたとしても、お米ほどの騒動にならなかったように思います。私たちが小麦を主食として食べるときはパンや麺などすでに加工されている状態を購入するのがほとんどで、パンや麺の製造業者や飲食店は困ってしまうとは思いますが、スーパーに安価なパンや麺を求める人たちの行列ができるという光景は想像しにくいように思います。長年にわたってお米の消費量は右下がり傾向でしたが、やはりお米はなくてはならない主食として私たちの日常に根付いていると言えるでしょう。

そんな中、お米が値上がりしていたにもかかわらず2024年のお米の購入量は増加しました。総務省の家計調査によると、2人以上の世帯のお米の購入量は前年比3.55キロ増加の60.20キロ。ある米屋ではお米の入荷が減ったときに「1家族1回10キロまで」と購入制限をもうけたところ、以前は5キロずつ購入していた客が10キロずつ買うようになり、購入制限を解くとその客は5キロずつの購入に戻しました。お米が購入できなくなるかもしれないという不安から普段よりも購入する量や頻度を増やしたという人は多そうです。

備蓄米登場で複雑化する市場

政府は今年8月、これまでの生産抑制から増産に政策転換すると発表しました。

ある米卸では、毎年新米が入荷しても業務用米については半年後くらいから新米を使い始めていました。ところが、昨年の新米が入荷したときには業務用米にもすぐに新米を使わなければならないほど前年産米が不足していたそうです。そして、今年は新米が入荷する3〜4か月前にはお米がなくなる…と危機感を募らせていたところに入札備蓄米が放出されました。

その後、政府が価格を決める随意契約の備蓄米も放出されましたが、流通が滞っているほか、「高くても銘柄米がいい」という人もいれば、「安い備蓄米がいい」という人、「全量備蓄米でなくせめてブレンド米がいい」という人もいるなど、ニーズは多様になっています。今年はこれまでのように「前年産米」と「新米」だけでなく、「備蓄米」「前年産米と備蓄米のブレンド米」「輸入米」も出回っているなど、市場は複雑になっています。

こうした状況を打破するためにはお米の余剰が必要です。余り過ぎると暴落につながりますが、お米は私たちの命をつなぐインフラ的な役割もありますから、ある程度の余剰は必要だと言えるでしょう。

価格が下がるとすれば来年秋？

今年は各地で猛暑の影響を受け、地域によっては渇水にも悩まされました。今年の出来高を米農家や米屋に聞くと、地域や品種によって答えはさまざまです。すでに一部の新米が出回り始めていますが、米卸や米屋が全体的な出来高を実感できるのは12月から年明け1月ごろ。一部地域では今年春に増産対応されたとはいえ、ふたを開けてみないとわからないのが正直なところで、今年の新米の出来高を評価するには時期尚早と言えるでしょう。

たとえ今年の全体的な出来高が見えてきたとしても、その段階の前年産米や備蓄米の在庫量のほか、輸入量、さらには備蓄枠を埋めるための買い入れや農家の経営支援といった政府の政策など、現段階では不確かな要素が多く、余剰や価格の先行きは不透明な状態です。政府の今後の方針の骨格が決まるのは2026年夏と言われています。

稲作は春先に種まきをして収穫するのが秋ということで、今年の収穫分をすぐに増産対応できるわけではありません。来年春からの増産についても、減反枠として加工米などを複数年契約した場合は、契約期間が終了するまでは主食用米の割合を増やすことが難しくなります。今後、主食用米の面積が増えるとともに、今年、来年と豊作が続き、かつ現状の農政が続けば、来年秋口から再来年にかけて店頭小売価格が下がるかもしれません。消費者は価格が下がれば嬉しいですが、生産者にとっては納得できる価格に落ち着くのか、はたまた大暴落になるのか、戦々恐々としています。

米価の上昇は農家の支えにも

しばらくはお米の価格が下がりそうにありませんが、この状態が続くと米離れの懸念もあります。

2022年はウクライナ情勢の影響で輸入小麦の価格が上昇してお米に注目が集まり始め、23年度のお米の消費量は微増しました。そして現在は、国内のお米の価格が上昇している一方で、米中貿易摩擦などの影響で輸入小麦が安値になっています。「安いから食べる」「高いから食べない」では、将来的には国産米が希少な食べものになってしまうでしょう。お米の価格が上昇することで農家は未来への投資ができ、規模拡大や後継者の確保にもつながります。

これからもずっと国産米を食べ続けていけるかどうかは日々の私たちの1食1食にかかっています。そうは言っても「食べなければいけないから食べる」ではなく「食べたいから食べる」という消費のかたちが理想ですよね。秋が深まるにつれて、里芋ごはんや栗ごはんなどの炊き込みごはんもおいしい季節。お米はあって当たり前の存在ではないということを胸に刻みつつ新米を食べると、その味わいもひとしおです。

柏木智帆（かしわぎ・ちほ）

米・食味鑑定士、ごはんソムリエ、お米ライター。