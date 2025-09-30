◇MLB ドジャース6-1マリナーズ(日本時間29日、T-モバイル・パーク)

今季限りで現役引退を表明しているドジャースのクレイトン・カーショー投手がレギュラーシーズン最終戦となる敵地でのマリナーズ戦に先発登板。6回の交代時には粋な演出がされました。

ドジャース一筋18年の37歳。通算455試合目のマウンドに立ったカーショー投手に援護とばかりに、キム・ヘソン選手やフレディ・フリーマン選手のホームランで3回までに4点を奪います。

カーショー投手は、5回に今季60本塁打のカル・ローリー選手からカーブで三振を奪うなど、ランナーを出しながらも粘りの投球。6回は今季49本のアーチを放っているユジニオ・スアレス選手をスライダーで三振に取ったところで、ロバーツ監督が交代を告げました。

その際にベンチからマウンドに向かったのは、この試合惜別のアーチを放ったフリーマン選手です。カーショー投手は笑顔でフリーマン選手を迎え、熱いハグ。また内野陣とも抱擁し、降板するレジェンド左腕に両軍ファン総立ちでの降板に喝采が浴びせられました。

カーショー投手は、6回途中4安打、7奪三振、無失点の好投。チームは7回には大谷翔平選手が自己最多55号ソロを放つなど、6-1でレジェンド左腕のシーズンラスト登板を飾りました。

交代時のシーンはSNSでも話題となり、「無失点で終え、フリーマンと笑顔で抱き合うシーンはちょっと感動した」「フリーマンと満面の笑みで抱擁。泣ける」「いい花道になりましたね」「敵地でもスタンディングオベーション」「本当に引退するピッチャーなのか」など注目を集めました。

これでカーショー投手は、山本由伸投手の12勝に次ぐ11勝目。通算は223勝96敗、勝率.699を記録し、最後のアウトの三振で通算3052奪三振まで積み上げています。

なおロバーツ監督は、日本時間10月1日から行われるワイルドカードシリーズのレッズ戦の出場選手登録に入らないと明言。チームは最初の関門を勝ち抜き、地区シリーズ以降で再びの出番となるか注目されます。