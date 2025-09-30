「もはや笑うしかない」20脚の丸椅子をヒョイっと持ち運び…室伏広治氏の怪力にフォロワー騒然「爪楊枝みたいなものかな」

国民スポーツ大会の開会式に出席した室伏広治氏

2004年アテネ五輪の男子ハンマー投げ金メダリストで、現在はスポーツ庁長官を務める室伏広治氏が、9月30日までに自身のインスタグラムを更新。「国民スポーツ大会」（滋賀県）の開会式に出席後、会場整理の際に驚愕のパワーを発揮し、周囲の度肝を抜いた。

【動画】約20脚の丸椅子をヒョイと持ち上げて運ぶ室伏広治氏をチェック

室伏氏が投稿した動画は、約20脚積み上がったパイプ製の丸椅子を前に、スーツ姿で「どこ持つの？」と問う場面からスタート。その後、両手で上下をがっちりと抑え込んでから、持ち運ぶ様子が収められている。付近の大会関係者やスタッフは、目を丸くしながらも、思わず拍手喝采。室伏氏は丸椅子を数十メートル離れた台車まで悠然と運び終えた。

室伏氏は文面で「開会式の後、多くの方々と交流させていただきました。僅かではありますが、一緒に椅子の片付けもお手伝いし、皆さんと温かい時間を過ごすことができました」と報告。とても「僅か」ではない数量とあって、フォロワーからは「絶対僅かでは無い」「えぐい」「本当に半端ない長官！！」といった驚きの声が上がった。