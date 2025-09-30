「夫の愚痴」ばかりを言う友人。理想の家族を持った私は高みの見物で…【ママリ】

高給取りで優しい夫にかわいい子ども。私の家族は理想です

この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。人間、生きていれば少なからず他者に対して見栄を張りたい時もあるものです。ただ、その見栄も「張っている」と分かっている時はまだブレーキが利きますが、虚勢の沼にはまってしまうとどうにも抜け出せなくなるようで…。

主人公の三重埼ハルミは優しくて大手企業に勤める夫と、2歳になるかわいい息子との3人家族。経済的な不安もなく、専業主婦の生活を楽しんでいます。ある日、友人たちとランチをすることになったハルミですが、そこで友人たちは夫の愚痴ばかりを言っていて…？

©otosakamimiko

©otosakamimiko

©otosakamimiko

©otosakamimiko

©otosakamimiko

©otosakamimiko

©otosakamimiko

©otosakamimiko

©otosakamimiko

©otosakamimiko

©otosakamimiko

©otosakamimiko

友人たちに羨ましがられ「そうかな？」と謙遜して見せたハルミさんですが、その表情からまんざらでもない気持ちがうかがえますね。



ハルミさんは専業主婦、そして友人たちは今も働いているということで、同じように家事育児をしていても時間の見え方や心持は少し違うかもしれません。友人たちからしてみると、共働きなのに自分の思うように動いてくれない自分の夫には不満が募るのでしょうね。そして、ハルミさんの夫が家事も育児も積極的であることに羨望をいだくのでしょう。

