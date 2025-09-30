¹Åç¡¦ÄÔÂç²í¡¡Ìµ¼ºÅÀÄù¤á¤ÇÍèµ¨¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤À¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁ´ÎÏ¤Ç½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Éé¡×
¡¡Çä¤ê½Ð¤·Ãæ¤Î¹Åç¡¦ÄÔ¤¬Ìµ¼ºÅÀÄù¤á¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£7·î28Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Íâ29Æü¤Ë½é¾º³Ê¤·¤¿21ºÐ¤Îº¸ÏÓ¤Ïµß±çÅÐÈÄ15»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨1¡¦20¤ò¸Ø¤ê¡¢ÌÜ²¼9»î¹çÏ¢Â³ÎíÉõÃæ¡£º£µ¨»Ä¤ê2»î¹ç¤ò¸«¿ø¤¨¡ÖÌµ¼ºÅÀ¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡8·î30Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇÂ¼¾å¤ËÈïÃÆ¤·¡¢¸½ºßÃÏ¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£µß±ç¤·¤¿8²ó¡¢¥«¥¦¥ó¥È3¡½1¤«¤é¥«¡¼¥Ö¤òÁªÂò¤»¤º¤¢¤¨¤Æ¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÄ©¤ß¡¢147¥¥í¤òÃæ±Û¤¨¤Ø±¿¤Ð¤ì¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¨¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¡£º£¸å¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡²ÝÂê¤ÏÌÀÇò¤À¡£Â¼¾å¤¬¹¥Îã¤Ç¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Î¡¦143¤¬º¸ÂÇ¼Ô¤À¤È¡¦286¤Ë¤Ï¤Í¾å¤¬¤ëÈïÂÇÎ¨¡£¡ÖÆÃ¤Ë·è¤áµå¡£¿¹±º¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢È´¤±¤ÆÅö¤¿¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ä¤È¹Í¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡£½©¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë°Õ¸þ¤À¡£
¡¡ÌîÂ¼3·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ëº¸Â¤Î»È¤¤Êý¤ò¶µ¤ï¤ê¡¢140¥¥í¤À¤Ã¤¿Ä¾µå¤ÎMAX¤¬150¥¥í¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¡£°ìµ¤¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤ë¡£¡Ö¤¤¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁ´ÎÏ¤Ç½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Éé¤·¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Íèµ¨¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÀ×¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¼¥í¤ò¹ï¤ßÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¡þÄÔ¡¡Âç²í¡Ê¤Ä¤¸¡¦¤¿¤¤¤¬¡Ë2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë8·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£Æó¾¾³Ø¼ËÂçÉÕ¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ç¤Ï3Ç¯½Õ²Æ¤Î2ÅÙ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£22Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¹ÅçÆþÃÄ¡£º£µ¨7·î28Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¡£8·î2Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ëµß±ç¤Ç1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë82¡¢84¥¥í¡£º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£