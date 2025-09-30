KEYUCA新作♡秋の着回し抜群「ダンボールコンビフードベスト」

KEYUCAより、秋の着こなしにぴったりな新作「ダンボールコンビフードベスト」が2025年9月12日(金)発売♡ふっくらとしたダンボール素材とハリのあるナイロンを組み合わせ、立体的で美しいシルエットを実現。ゴールドファスナーや大きめ襟で女性らしさも演出し、裾の絞り仕様でスカートやワイドパンツとも相性抜群。価格は7,990円（税込8,789円）、ベージュ・チャコールグレーの2色展開です。

立体感のある美しいシルエット

ダンボール素材のふっくら感とナイロンのハリを組み合わせることで、自然に立体感が生まれるデザイン。バックスタイルにはナイロン素材のタックが施され、後ろ姿まで美しく見える工夫がされています。

トップスやボトムスを選ばず、オンオフ問わず活躍する一枚です♪

女性らしさと快適さを両立

大きめの襟やゴールドファスナーが顔まわりを華やかに演出し、小顔効果も期待できます。裾の絞り仕様でシルエットを整え、スカートやワイドパンツともバランス良く着こなせるデザイン。

着る人の動きに自然に馴染むため、日常の快適さと美しさを両立できます。

カラーとサイズのバリエーション

ダンボールコンビフードベスト

「ダンボールコンビフードベスト」はフリーサイズで、肩幅37cm・身幅104cm・着丈64cm・裾幅118cm。カラーはベージュとチャコールグレーの2色展開で、秋のコーディネートに合わせやすいのも魅力。

価格は7,990円（税込8,789円）で、KEYUCA店舗およびオンラインショップで購入可能です。

秋のコーデを格上げするKEYUCAの新作ベスト



KEYUCAの「ダンボールコンビフードベスト」は、立体感のあるシルエットと大きめ襟、裾の絞り仕様で女性らしさを引き立てる一枚♡

ベージュ・チャコールグレーの2色展開、フリーサイズで7,990円（税込8,789円）と手に取りやすく、秋の着回しアイテムとして大活躍間違いなしです♪

日常のお出かけやお仕事スタイルにも合わせやすく、長く愛用できる一着です。