ドジャース レギュラーシーズン最終戦を勝利で締める カーショウに惜別の拍手 大谷翔平はキャリアハイの55号



カーショウ・大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年9月28日（日本時間29日）シアトル・マリナーズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠T-モバイル・パーク＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

現地28日、ドジャースは敵地シアトルのTモバイルパークでマリナーズと対戦し、6-1で勝利。レギュラーシーズン最終戦を白星で締めくくった。

秋風が心地よく吹くシアトルは、青空の広がる絶好のデイゲーム日和。3月から続いた長いレギュラーシーズンもついに最終日を迎えた。

この試合の主役のひとりは、ドジャースの先発クレイトン・カーショウだった。

ロバーツ監督は試合前、「カーショウはワイルドカードのロースターには入らない」と明言。今日が彼にとって、事実上最後のマウンドになる可能性があった。

登場時からスタンドは敵地にもかかわらず大歓声に包まれ、そして6回、先頭のスアレスから通算3052個目の三振を奪うと、ロバーツ監督は投手交代を告げた。

仲間からハグを受け、敵味方関係なく球場全体がスタンディングオベーションを送る光景は、カーショウの偉大さを改めて刻むものとなった。

カーショウの降板後、球場の視線をさらったのはやはり大谷翔平（31）。7回にマリナーズ左腕スパイアーの甘いストレートを捉え、センタースタンドへ豪快な第55号ソロ本塁打。自身が昨季マークしたシーズン最多54本を更新する一発で、今季を締めくくった。

本塁打王争いではフィリーズのカイル・シュワバーが56本でトップを走り、大谷は1本届かずに終えたものの、シーズン終盤まで激しい競り合いを演じた。

試合は序盤からドジャースが主導権を握る展開。2回にキム・ヘソンの2ラン、3回には大谷の出塁を起点にフリーマンが2ランを放ち、序盤で4点をリード。7回の大谷の一発、さらに8回のパヘスのタイムリーで加点し、投手陣も堅実に抑えて快勝した。

最終戦を勝利で飾ったドジャースは、いよいよ2日後からポストシーズンに挑む。大谷が口にした「あと9回」のワールドシリーズ制覇に向け、チームは新たな戦いへと歩みを進める。





大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



エース・カーショウ 大谷翔平について「信じられない。24時間ショウヘイに注目が集まる」

【一問一答】山本由伸 自身の役割について「いい先発がそろっているのでしっかり自分のことに集中する」

