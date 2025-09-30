µÚÀî¸÷Çî¡õ¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤Î½é²ó¥«¥Ã¥È²ò¶Ø µÓËÜ²È¤¬¸«¤É¤³¤íÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/30¡ÛÇÐÍ¥¤ÎµÚÀî¸÷Çî¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë10·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤è¤ê¡¢Âè1ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ê±ÛÍ´Ìé¤Î¹õÈ±»Ñ
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¤¥¹¤òÊÒ¼ê¤Ë1¿ÍÐÊ¤à¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡ÊµÚÀî¡Ë¤ä¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤âÎø¤âÎä¤á¤¤Ã¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎÃæ³Ø¶µ»Õ¡¦ºîÅÄº÷¡Ê¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ë¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ÆºÂ¤ë»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥È¡¼¥è¥³Ãæ³ØÀ¸¤ÎÆï¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ë¤¬ÆÈÆÃ¤Îµ¤ÂÕ¤µ¤òÉº¤ï¤»¤ëÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢½é²ó¤«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬Â·¤¦¡£
µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡¢Æü¥Æ¥ì¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç2023Ç¯ÅÙ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿´üÂÔ¤Î¿·À±¡¦¾¾ËÜÍ¥µª»á¤Ï¡¢½é²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ØÎø¤È³×Ì¿¡Ù¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È¡¢¤¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡½ º£ºîÉÊ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¹¥¤¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥»¥ê¥Õ¤ÎÆâÍÆ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÏÃ¤·Êý¤ä¥Æ¥ó¥Ý¤«¤é¤âÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÇ®¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Âè1ÏÃ¤Î¸¼°ì¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤È¤«¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¡¢¤½¤·¤ÆËÜ¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ°Íý¤·¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿´¾ð¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢1ÏÃ¤Ç¸À¤¦¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎø¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸¼°ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê50ºÐ¤Î¿Í¤À¤È¡¢¤³¤ó¤Ê»ö¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£Èà¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊËÜ²»¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤»¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡½ Âè1ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í
Âè1ÏÃ¤Î½ªÈ×¡¢¸¼°ì¡¢º÷¡¢¤Û¤¿¤ë¡¢3¿Í¤ÎÄ¹¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÇØ·Ê¤âÎ©¾ì¤â»×ÏÇ¤âÁ´¤¯°ã¤¦3¿Í¤¬¸ò¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºÇ½é¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¸«¤É¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÎø¤È³×Ì¿¡×¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È¡¢¤¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
Æ°Êª»ô°é°÷¤ÎÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡ÊµÚÀî¸÷Çî¡Ë¡¢50ºÐ¡£Îø°¦ÂÐ¾Ý¤¬ÃËÀ¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥²¥¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ°Êª¤¿¤Á¤ÈÊë¤é¤¹¸¼°ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¤¥¹¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ëÎø¿Í¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÁêÃÌ½ê¤ËÄÌ¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤¹¸¼°ì¤Ë¡¢ÁêÃÌ½ê¤ÎÉ´À¥¡Ê½ÂÃ«Æäºé¡Ë¤¬°ì¸À¡¢¡ÖÎø¤È³×Ì¿¤Ç¤¹¡£¡Ø¿Í´Ö¤Ï¡¢Îø¤È³×Ì¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡Ù¡£ÂÀºË¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡×¡£
°ìÊý¡¢Ãæ³Ø¹»¶µ»Õ¤ÎºîÅÄº÷¡Ê¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ë¤Ï¡¢¥²¥¤¤Ê¤Î¤Ëº§°ùÆÏ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡ØÉ×¤È¤Ê¤ë¿Í µÈÅÄÎ¼ÂÀ¡£É×¤È¤Ê¤ë¿Í ºîÅÄº÷¡Ù¡£¼õÍý¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡Ä¡£Îø¤Ë¤â¿ÍÀ¸¤Ë¤âÎä¤á¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îø¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ò·èÃÇ¤¹¤ëº÷¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éº÷¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¸¼°ì¤Ï¡¢Â¾¿Í»ö¤È¤Ï»×¤¨¤º¤Ë¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é²È¤òÇã¤¦¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¿Í´Ö¤Ï¡¢Îø¤È³×Ì¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª²È¤ò¡Ø¤«¤¹¤¬¤¤¡Ù¤Ë¤·¤Æ¡¢²¶¤¿¤Á¤ÎÎø°¦¤Ë¤À¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡£¤½¤ó¤Ê¸¼°ì¤Ë¡¢º÷¤ÎÀ¸ÅÌ¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ë¤¬ÆÍÁ³¡Ö3000Ëü±ß¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¡×¡£³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤º¥È¡¼¥è¥³ÄÌ¤¤¤Î¤Û¤¿¤ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«3000Ëü±ß¤ò±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡½¡£
¼Ò²ñ¤Î¶ù¤Ã¤³¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿3¿Í¤Î´ñÌ¯¤ÊÀ¸³è¡£ÃçÎÉ¤·¤ÎÉÔÆ°»º²°¡¦²¬Éô¡ÊÅÄÃæÄ¾¼ù¡Ë¡¢º÷¤Î¸µÎø¿Í¡¦µÈÅÄ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¡¢¥ª¥ó¥Ü¥í¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦°æ¤ÎÆ¬¡Êºä°æ¿¿µª¡Ë¡¢¤Û¤¿¤ë¤Î¥í¥¯¥Ç¥Ê¥·¤ÊÉã¡¦»Ô¥öÃ«¡Ê¸÷ÀÐ¸¦¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆæÂ¿¤Êì¡¦Æï¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤é¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢´ñÁÛÅ·³°¤ÊÊý¸þ¤Ø¡£¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢´ñÌ¯¤Ê¥Û¡¼¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£
