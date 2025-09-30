初戦の先発は？ ロバーツ監督「ヨシノブはかなりいいと思う。スネルも悪くない」ド軍ワイルドカード初戦へ準備完了



ロバーツ監督（c）SANKEI

＜2025年9月28日（日本時間29日）シアトル・マリナーズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠T-モバイル・パーク＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ロサンゼルス・ドジャースが、いよいよ始まるワイルドカードシリーズに向けて戦力の最終調整を進めている。

現地28日のレギュラーシーズン最終戦後、デーブ・ロバーツ監督が報道陣の囲み取材に応じ、先発ローテーションや大谷翔平の起用方針について言及した。

まず注目されたのは、シリーズ初戦の先発投手についての発言。

ロバーツ監督は「山本はかなりいいと思う。スネルも悪くない選択肢」と語りながらも、「まだ発表する準備ができているかは分からない」と慎重な姿勢を崩さなかった。

一方、攻撃面の中心である大谷翔平については、「彼はこの最初の3試合のうちのどこかで先発する予定」と明言。

加えて、「彼には休養を取らせるようにしていて、それが彼に良い影響を与えている。休養は確実に計画に含まれる」と語り、体調管理を重視した起用方針を強調した。

大谷は今季、二刀流で55本塁打を記録し、自身のシーズン最多を更新。ドジャースの球団記録も塗り替える活躍で、ポストシーズンに向けた期待も高まっている。

ロバーツ監督も「彼はもうポストシーズンモードに入っていて、その状態が続いています」と語っており、心身ともに仕上がりは上々だ。

ドジャースにとって、攻守ともに「疲労」と「爆発力」をどう両立させるかが短期決戦の鍵となる。ポストシーズンの一戦一戦が、ワールドシリーズへの"あと9勝"へとつながっていく。

ロバーツ監督の起用プランには、ベテラン勢への配慮と、若手の勢い、そして大谷の集中力が融合されている。初戦の先発、打順、起用法――すべての決断が勝敗を左右する。





大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



エース・カーショウ 大谷翔平について「信じられない。24時間ショウヘイに注目が集まる」

【一問一答】山本由伸 自身の役割について「いい先発がそろっているのでしっかり自分のことに集中する」

