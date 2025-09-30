NY原油先物11月限（WTI）（終値）

1バレル＝63.45（-2.27 -3.45%）



１０月５日のオンライン会合で、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国が１１月の生産枠の引き上げを決定する見通しであることが相場を圧迫した。ロシアやサウジアラビアなど主要産油国は日量１６６万バレル規模の自主減産の解除を開始し、１０月は生産枠を日量１３万７０００バレル引き上げることで合意しているが、１１月の増産幅は１０月と少なくとも同等になると報じられている。今月で完了する日量２２０万バレルの自主減産の解消については、当初の予定よりもかなり前倒しで実施され、市場参加者を驚かせた経緯があり、会合に向けて警戒感が高まっている。



時間外取引で１１月限は下落。通常取引開始後は６２．９８ドルまで下げ幅を拡大した。



