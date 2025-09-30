米１０年債利回り低下 期末のリバランスや米政府機関の閉鎖への警戒＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 期末のリバランスや米政府機関の閉鎖への警戒＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27）

米2年債 3.629（-0.014）

米10年債 4.141（-0.035）

米30年債 4.707（-0.042）

期待インフレ率 2.362（-0.019）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。原油価格の下落や英国債利回りの低下に加え、期末のリバランスに向けた買い需要への期待が利回りを押し下げた。さらに、米政府機関の閉鎖の可能性も影響。政府閉鎖は景気抑制要因となる可能性がある。



２－１０年債の利回り格差は＋５１（前営業日：＋５３）に縮小。



