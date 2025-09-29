あまじょっぱくて美味しいぃぃぃ♡【マクドナルド】パケもキュートな「新作スイーツ」

【マクドナルド】では食後のデザートや小腹が空いたときのおやつにぴったりの「新作スイーツ」が登場中。お月見気分が楽しめそうな可愛らしいパッケージに入っており、気分まで上げてくれそうです。今回はワンハンドで味わえる“あまじょっぱい”と噂のパイ、秋の味覚が堪能できるマックシェイク®といった、期間限定の新作スイーツを紹介します。

つぶあん派におすすめの「あんバターとおもちの月見パイ」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「あまじょっぱくて美味しい」と絶賛したこちら。ワンハンドで食べられそうな、お手軽感のある期間限定パイです。満月と小さなうさぎが描かれたパッケージがとってもキュート。公式サイトによれば「つぶあん」「やわらかいおもち」「バターフィリング」を合わせており、ほっこりと癒されるような和の味わいが堪能できそうです。

リフレッシュしたい時に「月見 マックシェイク® 山梨県産シャインマスカット味」

青をバックに、うさぎと大きな満月が描かれたインパクトのある可愛らしいパッケージ。期間限定で登場しているシャインマスカット味のシェイクが、秋の味覚を満喫させてくれそうです。さっぱりとしたマスカットの風味に、飲みやすさも感じられそう。ひんやりとした飲み心地も相まって、気分をリフレッシュしたい時にもぴったりです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

